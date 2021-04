50 zákroků? Je to moje práce, říká fantastický Bernier

Detroit v zápase dlouho vedl, nicméně z vítězství se nakonec po prodloužení radoval hostující Dallas. Ten si sice připsal další důležité vítězství, ale největším tématem zápasu byl rozhodně výkon Jonathana Berniera. Brankář Red Wings předvedl životní výkon a připsal si rovných 50 zákroků.

Bernier se opravdu nezastavil. Zvlášť v prvních dvou třetinách. Průměrně na něj totiž šla více než střela za minutu! V NHL nevídané. Statistika střel na bránu po druhé siréně ukazovala stav 41:6 pro Dallas. Jediný gól zápasu ale do té doby vstřelil detroitský Dennis Cholowski.

„Takový zápas snad nepamatuji,“ komentoval Bernier svůj výkon po zápase. „Ve svém týmu mají několik vynikajících střelců, a to i v obraně. Dneska stříleli ze všech stran. Chytání mám v popisu práce.“

Bývalý gólman Kings či Maple Leafs poprvé kapituloval až ve čtvrté minutě poslední třetiny, v prodloužení pak potrestal chybu Filipa Hronka Jamie Benn, který svým zakončením přelstil všechny včetně Berniera.

„Benn to udělal pěkně. Vypadalo to, že chce celou dobu přihrávat, a to i když na zemi ležel obránce. V poslední chvíli ale zakončil. Trefilo mě to do vyrážečky, takže jsem si nebyl jistý, jestli to skončilo v bráně. Nakonec jo,“ smutnil.

Bernier se díky obdivuhodnému výkonu stal teprve sedmým gólmanem Detroitu od sezony 1955/56, který pochytal alespoň 50 střel.

„Kluci za mě sice po zápase byli rádi, ale mně jde o výhry. Je to zvláštní pocit podat takový výkon a nevyhrát,“ byl zklamaný.

Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se bude Bernierova kariéra ubírat. Po sezoně mu totiž končí stávající kontrakt na tři miliony dolarů ročně. Detroit by si ho podle všeho rád udržel, jelikož si ho při uzávěrce přestupů i přes zájem ostatních týmů ponechal.

Jisté je, že si Bernier bude chtít finančně polepšit. V létě oslaví třiatřicáté narozeniny, takže se může jednat o poslední pořádnou smlouvu. Zároveň se však několikrát vyjádřil, že by v Detroitu rád zůstal. Možná by tak kývnul i na nižší nabídku.

Uvidíme, jak tento hlavolam Steve Yzerman vyřeší. Ať už to bude jakkoliv, Bernier se díky výtečnému výkonu zapsal do historie Red Wings.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+