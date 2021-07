18 milionů nad stropem! Kučerov dál čeří vodu, mlčky se vysmál haterům

Jeho show na tiskové konferenci obletěla hokejový svět. Nikita Kučerov si krátce po obhajobě Stanley Cupu s Tampu stihl kopnout do fanoušků Montrealu i do generálních manažerů hlasujících o vítězi Vezina Trophy. Byl v dobrém rozmaru, posilněn doušky alkoholu. Teď budí ruský hokejista, jemuž se podruhé za sebou povedlo ovládnout tabulku produktivity play-off, opět vášně. Přitom nemusel říct ani slovo, stačilo se vyfotit.

"18 milionů nad stropem."

Přesně takový nápis zdobí "Kuchovo" tričko na fotce, kde pózuje se Stanley Cupem a trofejí Vince Lombardiho (pro vítěze NFL, letos ji získali Tampa Bay Buccaneers).

Kdo sledoval právě skončenou sezonu NHL, dobře ví, na co Kučerov narážel. Mlčky se vysmál všem, současným slovníkem řečeno, haterům, kteří tepali do Bolts kvůli platovému stropu a jeho obcházení.

Generální manažer Julien BriseBois byl často kritizován za to, že využil mezeru v regulích a díky zapsání Kučerova na listinu dlouhodobě zraněných hráčů udržel co nejsilnější hráčský kádr.

Kučerov poté dávno po operaci a krátce po rehabilitaci (celý proces byl posvěcen samotnou ligou) naskočil do play-off. V plné síle. Lightning tak získali zdarma posilu za 9,5 milionu dolarů.

Looks like a great day on the water for the NHL’s leading playoff scorer @86Kucherov pic.twitter.com/vo0EVIQoVJ