17 dní bez utkání, nyní výhra proti Rangers. Jak hráči Devils trávili karanténu?

Některé týmy odehrají za měsíc až 17 zápasů, to Devils v noci nastoupili do svého vůbec v únoru premiérového. Důvodem bylo zasažení kabiny koronavirem, jenž poznamenal skoro 20 hráčů. Většina z nich se ale vrátila a mohla naskočit do duelu v Madison Square Garden. I ve značně omezené sestavě New Jersey vyhrálo 5:2.

„Bolela mě hlava, měl jsem horečku a rýmu. Většinu symptomů jsem ale pociťoval pouze první dva dny, poté mě spíš vyčerpávalo každodenní přibývání mých spoluhráčů na Covid-protokolu,“ šířil své pocity z karantény obránce Damon Severson. Podobně na tom byl i Kyle Palmieri. I on prožil nejtěžší časy v prvních třech dnech.

Zmiňované první dva dny trávil spolu s celým týmem v Pittsburghu, kde je měl čekat desátý zápas sezóny. Kvůli rizikům nákazy ale musel být odložen, stejně jako dalších šest následujících.

Devils se k nemoci pravděpodobně dostali v duelu s Buffalem, respektive kdo se nenakazil v sobotu 30. ledna, nakazil se v odvetě se Sabres o den později. Právě tým z města u Niagarských vodopádů začal nahlašovat hráče na Covid-protokol jako první. Nakonec se na něj dostalo hned devět hráčů, a to včetně mladíků Cozense s Dahlinem či opor Halla a Ristolainena.

Jejich tehdejší soupeř z New Jersey moc dlouho zdravý nevydržel. Postupně se do karantény dostali útočníci Nate Bastian, Jesper Bratt, Nikita Gusev, Nico Hischier, Jack Hughes, Andreas Johnsson, Janne Kuokkanen, Michael McLeod, Kyle Palmieri, Jegor Šarangovič, Pavel Zacha a Travis Zajac, obránci Connor Carrick, Dmitrij Kulikov, Damon Severson, Ty Smith, Matt Tennyson a Sami Vatanen a brankář Eric Comrie. Celkově tedy nemoc poznamenala 19 hráčů.

Zapsání na Covid-protokol nemusí nutně znamenat nákazu koronavirem. Objeví se na ní i rizikoví jedinci vykazující příznaky či hráči, co byli v bezprostředním kontaktu s nakaženým.

Tým se musel vypořádat s absencí Mackenzieho Blackwooda, kterého postihl Covid-19 pár dní před zasažením celého týmu. „Po zápase s Buffalem jsem stejně ještě nebyl připraven zasáhnout do brankoviště,“ přiznal mladý brankář. Toho tak mrzela tato situace nejspíše ze všech nejméně. Čas mohl využít na přípravu zpět mezi tři tyče a byl to právě on, kdo dnes v noci čelil 39 pokusům Rangers.

S podobnými slovy přišel také Miles Wood. Toho Covid nezasáhl, respektive ne spolu s celým týmem. To díky imunitě, kterou získal díky nákaze už na začátku kempu.

„Musíme se vypořádat s tím, co nám život připraví. Nesmíme se na nic vymlouvat, takhle to letos prostě chodí,“ hlásil Miles Wood před duelem s Rangers. „Jsme mladý tým s rychlýma nohama. Ovšem je až šílené, jak rychle se nemoc v kabině rozšířila. Trvalo to sotva tři dny.“

Naopak Sami Vatanen musel čekat na svůj debut v sezóně o dalších 15 dní déle. Kvůli karanténě po podpisu smlouvy nemohl zasáhnout do zápasů dřív, poté se viděl s později pozitivně testovaným a do karantény mířil znovu.

A v ní se ještě pořád nachází. I díky jeho absenci se poprvé do sestavy dostal Will Butcher, jenž také ve druhé třetině skóroval. Devils ve druhé třetině dvakrát vedli, nicméně domácí dokázali pokaždé vyrovnat. To se změnilo až ve třetí třetině, kdy díky brankám Šarangoviče, Merkleyho a Maltseva New Jersey odskočilo na rozdíl tří gólů.

Rozhodli tak spíše sváteční střelci, k nim se přidal také český útočník Pavel Zacha. Nejlepší noc v kariéře prožil Janne Kuokkanen, jenž svůj dosavadní tříbodový záznam rozšířil hned dvojnásobně díky třem asistencím.

V tabulce se zásluhou této výhry přehouplo New Jersey přes svého dnešního soupeře. V rukávu má navíc ještě čtyři zápasy. Na play-off ztrácí pět bodů.

