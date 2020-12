Zvládne Parayko roli lídra obrany? Do páru nejspíš dostane posilu z Bostonu

Obránce Alex Pietrangelo strávil celou dosavadní kariéru v St. Louis a byl jednou z hlavních tváří loňské cesty Blues za Stanley Cupem. Jenže všechno jednou končí. Třicetiletý Kanaďan v říjnu podepsal sedmiletý kontrakt s Vegas Golden Knights a jeho dosavadní zaměstnavatel bude muset určit nového tahouna defenzivy. Což nejspíš nepotrvá dlouho.

Měl by se jím totiž stát sedmadvacetiletý zadák Colton Parayko, který za sebou má 5 sezon v NHL a pokaždé nasbíral kolem třiceti bodů. V uplynulém ročníku byl druhým nejvytíženějším hráčem mužstva (hned po Pietrangelovi) a s každým odehraným zápasem rostl herně i sebevědomím.

Je připraven převzít roli zadáka číslo 1?

„Už teď je Colton naprosto elitní bek. Ale až dostane ještě víc prostoru na ledě a bude vědět, že na něm stojí celá obrana Blues, tak se stane opravdovým lídrem,“ prohlásil Pietrangelo pro server nhl.com na adresu bývalého spoluhráče.

Čerstvá posila Las Vegas dodala, že Parayko zvládne vůdcovskou pozici už jen proto, že si na ledě i mimo něj čím dál víc věří a psychika mu bude v důležitých momentech oporou.

Prověřený finálovou zátěží

„Jsem nadšený, jak se situace vyvíjí a těším se na další výzvu,“ komentoval novou příležitost Parayko. „Jestli strávím více času mezi mantinely a budu mít na starost doteď nepoznané úkoly, tak se těším o to víc,“ dával rodák z Alberty najevo radost.

Play-off 2018/2019 ostatně ukázalo, že je hokejista draftovaný roku 2012 připravený na velkou zátěž. Tehdy pobýval ve hře přes 25 minut za utkání a během finále proti Bostonu jeho herní čas vylétl dokonce nad 26 minut. Trenéři mu dávali prostor i ve chvílích, kdy šlo o všechno. Však taky posbíral 12 kanadských bodů (2+10).

„Za 5 let v St. Louis mě trenéři posílali do různých situací, vložili do mě spoustu důvěry, ať už na přesilovce, oslabení nebo při nasazování proti nejlepším hráčům soupeře. Je pro mě super, že mám s takovými situacemi zkušenosti, protože nyní na ně budu připravený,“ tušil Parayko.

Krug k nám skvěle zapadne

Pro připomenutí: loňský nedohraný ročník dokončil Colton Parayko v obranném páru s Marcem Scandellou. Nyní se zdá, že by k sobě mohl dostat mazáka Toreyho Kruga, který doposud působil v Bostonu a St. Louis s ním podepsalo dlouhodobou smlouvu. Tihle dva se mohou stát noční můrou útočníků napříč NHL.

„Mám pochopitelně obrovskou radost, že k nám Torey přišel,“ neskrýval Parayko. „Je to parádní všestranný obránce, který může naskakovat do každé situace. Už jsem měl šanci ho poznat a je to opravdu parádní kluk. Má v sobě soutěživost a bývá radost jej sledovat, jeho kvality šly vidět i při finále proti Bostonu. Podle mě skvěle zapadne do našeho systému,“ uzavřel Kanaďan.

Jisté je, že na Parayka i jeho nového kolegu bude po začátku sezony NHL upřená značná pozornost, a to nejen ze strany fanoušků St. Louis.

Share on Google+