Ztracen v Buffalu. Eichel těžce kouše další nevydařený ročník

Obrovské zklamání a frustrace. Přesně tohle jsou aktuální pocity útočníka Jacka Eichela, který se i letos bude na zápasy play-off dívat pouze v televizi.

Pro celou organizaci je to další velmi hořký konec sezóny. Po deváté v řadě totiž budou hokejisté Buffala Sabres chybět ve vyřazovacích bojích, do kterých se naposledy dostali v ročníku 2010/2011. Ne náhodou z úst bývalého útočníka týmu Ryana O'Reillyho vyšla slova, že v Buffalu ztratil lásku k hokeji, než ji znovu a úspěšně našel v St. Louis.

Další propadák Sabres ale zažil hvězdný Jack Eichel, který ve své kariéře ještě ani jednou neokusil, jaké to je hrát o nejcennější hokejovou trofej. A kapitán Buffala je z toho velice frustrovaný.

„Cítím se ztraceně a frustrovaně. Není jednoduché to teďka vstřebat," rozpovídal se americký útočník, který ve svém týmu znovu vynikal. „Posledních několik měsíců bylo těžký a to nemluvím o posledních pěti letech," dodal.

Celkovou frustraci Eichela bezpochyby zvyšuje i fakt, že se Sabres nedostali do play-off ani letos, kdy se ho bude účastnit hned čtyřiadvacet týmů.

„Rozhodně to zvyšuje frustraci. Play-off hraje čtyřiadvacet týmů a my mezi nimi nejsme. Přitom náš cíl byl dostat se do klasických vyřazovacích bojů pro šestnáct týmů. Ostatní soupeři budou nyní získávat cenné zkušenosti, my však ne," řekl.

Během Eichelova působení v Buffalu skončil tým v divizi dvakrát šestý, jednou sedmý a dvakrát poslední. Je možná jen otázkou času, kdy tohle všechno šikovného Eichela omrzí...

Share on Google+