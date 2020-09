Zranění? Pohár je pohár a já jsem pyšný na každého z hráčů, slaví Stamkos

Asi si play-off takhle nepředstavoval, alespoň co se po individuální stránce týče. Týmově si ho ale nemohl vysnít lépe. Steven Stamkos jako pravý kapitán zcela odsunul osobní výkon na druhou kolej a žil s týmem, jak nejlépe to dokázal. Rady v šatně se vyplatily, Tampa vyhrála Stanley Cup.

„O tomhle sníte pořád,“ rozplýval se Stamkos po vyhraném finále. „Když získáte Stanley Cup, tak vám ho nikdo nesebere. Hrozně moc hráčů by udělalo cokoliv, aby dostalo příležitost ho vyhrát a v hokeji je nespočet skvělých hráčů, kteří neměli šanci prožít to, co prožíváme my zrovna teď.“

„Jen být na ledě a oslavovat se spoluhráči, radovat se s každým z nich. To bylo něco, o čem jsme se bavili od začátku tréninkového kempu. Není to tak, že by 20 hráčů získalo pohár, je to o každém z nás a já jsem strašně pyšný na každého z kluků.“

Stamkos odehrál v letošním play-off pouze jeden zápas. Pro upřesnění, byly to pouhé dvě minuty a 47 vteřin. Za tu dobu stihl jednou vystřelit a hned z toho byl gól.

Tým, který musel zvládnout poslední zápas finále Stanley Cupu s vítězným koncem bez kapitána, byl Montreal v roce 1968. Tehdy Jean Beliveau vynechal čtvrté utkání série se St. Louis kvůli zranění kotníku.

V roce 1977 se stala podobná událost. Yvan Cournoyer, kapitán Montrealu o devět let později, byl nucen vynechat celé play-off po operaci zad. Tým ovšem jmenoval na vyřazovací část nového kapitána a Serge Savard jej dovedl až k zisku Stanley Cupu.

„Když jste kapitán, budete jedním z nich, i když zrovna nebudete moct pomoci na ledě,“ řekl Cournoyer pro deník Daily Mail. „Oni moc dobře vědí, co jste pro tým udělal během celého roku a lidé vás za to budou respektovat. Stamkos je i tak velkou součástí tohoto úspěchu. K zisku Stanley Cupu jednoduše potřebujete každého, a to včetně kapitána. Bez ohledu na to, jestli je zraněný. Tým musí být neustále pospolu.“

„Jako kapitán jste v šatně během přestávek mezi třetinami. Když nehrajete, vidíte zápas trochu jinak a v šatně se snažíte hráčům poradit, jak a co udělat lépe nebo naopak říkáte, v čem válí a čeho se mají držet. Je extrémně důležité mít vedle sebe kapitána celou dobu za jakýchkoliv podmínek.“

„Přestože Stammer nemohl hrát, odehrál nejlepší dvě minuty, které pravděpodobně kdy uvidíte v play-off,“ chválil krátký pobyt Stamkose na ledě čerstvý držitel Conn Smythe Trophy, Victor Hedman.

„Nedokážu popsat slovy, jak moc pro nás znamenal třeba jen v šatně, přestože nehrál,“ pokračoval.

Zhruba čtyři minuty před závěrečnou sirénou finálového duelu číslo šest na sebe Stamkos podruhé během play-off navlékl výstroj a o několik chvil později byl s ostatními hráči na ledě se Stanley Cupem nad hlavou.

