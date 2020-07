Zpátky na místě činu? Lehner by mohl jako volný hráč podepsat v Ottawě

Robin Lehner bude opět patřit mezi žhavé zboží na trhu volných hráčů, pakliže se nedomluví na smlouvě ve městě hazardu. Gólman, který má ambice plnit pozici týmové jedničky, by se mohl vrátit i do jemu dobře známého prostředí.

Lehner již má zkušenost s trhem volných hráčů. Z této pozice dostal šanci v New Yorku Islanders, kde zažil mimořádně povedený ročník. O rok později podepsal v Chicagu a letos jej pravděpodobně opět budou čekat rozhovory s dalšími zájemci.

V průběhu aktuálního ročníku byl totiž rodák z Göteborgu vyměněn k Rytířům do Vegas. Golden Knights ovšem mají brankářskou jedničku v Marc-Andrém Fleurym, kterého se rozhodně nebudou v nejbližší době zbavovat.

Taková situace opět posílá Lehnera na trh volných hráčů.

Osmadvacetiletý Švéd o svých kvalitách bezesporu přesvědčil. Na povedený ročník v dresu Ostrovanů (46 zápasů, 93% úspěšnost) navázal 92% úspěšností zákroků v šestatřiceti letošních duelech, které rozdělil mezi Chicago a Vegas.

Další zastávka urostlého brankáře? S překvapivou variantou přišel expert stanice TSN Craig Button.

„Ottawa Senators – místo, kde jeho kariéra začala. Když se podíváte na Ottawu, mají mladé mužstvo, ale žádného gólmana Lehnerova kalibru. Byla by to pro ně skvělá posila, posunul by je dál,“ myslí si Button.

Robin Lehner hlavní město Kanady zná, vždyť právě v Ottawě začala jeho kariéra v National Hockey League. Sens ho v roce 2009 draftovali, v jejich dresu následně odchytal pět sezon, než se přesunul do Buffala.

Příchod Lehnera k Senators by dával smysl pro obě strany. Gólman by se sice musel vypořádat s faktem, že klub prochází přestavbou a hned se nebude řadit mezi hlavní uchazeče o pohár. Na druhou stranu by mu připadla role jedničky a pro tým by představoval jistotu mezi třemi tyčemi, kterou každý celek potřebuje. V Ottawě navíc končí smlouva veteránovi Craigu Andersonovi.

O Lehnerovy služby by kromě Sens mohli mít zájem také třeba Calgary, Edmonton či Chicago.

