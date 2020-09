Zopakují počínání Dallasu? Bolts by k finále mohl znovu přiblížit Palát

Patrně to bude nejzásadnější zápas série. Pokud Tampa Bay v dnešním měření sil proti Islanders dokáže uspět, odskočí na rozdíl dvou utkání a bude mít k dispozici teoreticky až tři šance, jak sérii ukončit. Jestli ale zvítězí hráči z New Yorku, účty se srovnají a začínáme prakticky od nuly. K příznivému výsledku by Lightning mohl znovu pomoci extrémně produktivní český útočník Ondřej Palát.

21:00 New York Islanders – Tampa Bay Lightning

Ve třetím utkání konferenčního finále vsítil rodák z Frýdku-Místku svůj druhý přesilovkový gól v letošním play off. Celkově už to byl Palátův devátý kariérní zásah při této herní situaci. V tomto ohledu je v historii Lightning lepší už pouze Martin St. Louis a Steven Stamkos. Český pracant se tak řadí k výběrové partičce.

Jeho současná forma opravdu nabývá neuvěřitelných rozměrů. Vždyť alespoň jeden gól dal v šesti z posledních sedmi partií. To je samozřejmě vítaná injekce i pro tým, který má v zádech favorita na Vezina Trophy Andreje Vasilevského.

Když už je řeč o brankáři Tampy, Islanders teprve v minulém klání ukončili jeho šestizápasovou šňůru vítězství. Ta se samozřejmě kryje s počínáním Bolts v těchto vyřazovacích bojích, Vasilevský však na úspěchu týmu nese výraznou stopu. Ani v minulém utkání nezklamal, když z 35 střel chytil hned 31 pokusů.

Isles rozhodně nemohou po úvodním skalpu usínat na vavřínech. V posledním zápase totiž ztratili vedení 3:1 a nebyli daleko od toho, aby prošustrovali dobře se vyvíjející klání.

„Nelíbilo se mi, jakým způsobem jsme začali. Zato naši reakci na vyrovnání si velmi pochvaluji,” prozradil oficiálním stránkám klubu Barry Trotz, hlavní trenér Newyorčanů. „Samozřejmě je stále na čem pracovat, v některých ohledem prostě musíme být lepší.”

Lepší by Islanders rozhodně mohli být i s kompletní čtvrtou formací, která je obecně považována za tu nejlepší v současné NHL. Jenže Casey Cizikas zůstal v posledním utkání mimo sestavu a ani dnešní start v jeho případě není jistý. Pokud by nenastoupil, role čtvrtého centra by patrně opět připadla Jeanu-Gabrielu Pageauovi.

„Myslím, že jsme na tu absenci zareagovali slušně. Kromě Pageauovy lajny hrála dobře i Brassardova formace. Také útok Brocka Nelsona dokázal skórovat. Jsme v dobré kondici,” soudil kouč Islanders před klíčovým zápasem.

