Změny ve Vegas? Na odchodu má být má Fleury či Pacioretty

Vegas Golden Knights patří k těm aktivnějším týmům, co se obchodní stránky týče. Nebojí se udělat větší výměnu či podepsat hvězdné hráče. Není tak překvapením, že přemýšlí o dalších změnách v sestavě. O dům dál může jít téměř kdokoliv.

A to hlavně kvůli nabitému platovému stropu, který Rytíři v současnosti přesahují. Někdo tedy musí z kola ven.

Objevily se spekulace, že to nemusí být jenom výměna několika hráčů, která by primárně ulevila platovému stropu. Klidně prý může odejít nějaká velká ryba. Například i Max Pacioretty, což by bylo velkým překvapením.

Vždyť Pacioretty patřil v uplynulé sezoně k těm nejlepším hráčům Golden Knights. V 71 utkáních nasbíral 66 bodů, zazářil hlavně 32 brankami.

Novináři Frank Seravalli a Jesse Granger se shodují, že Rytíři už dokonce hovořili s několika týmy o případné Paciorettyho výměně. Americký útočník má v současnosti smlouvu ještě na tři sezony s ročním platem sedm milionů dolarů.

Údajně se však nemá jednat pouze o Paciorettyho. Hovoří se rovněž o Jonathanu Marchessaultovi či Marc-André Fleurym.

Odchod Fleuryho by nebyl žádným překvapením, zdá se však jako nepravděpodobný. Ve Vegas tvoří dvojici s nově podepsaným Robinem Lehnerem a společně zatěžují platový strop 12 miliony dolarů ročně. To je hodně, a tak by se Vegas jeho odchod hodil. Problémem však je, že žádný z týmů v lize nového brankáře nehledá, a tak se bude obchodní partner shánět velice těžko.

O něco lépe by se sháněl při výměně dvou zmíněných útočníků. Otázkou je, jak by Golden Knights zacelili díru po jednom či druhém hokejistovi. Pacioretty byl hlavním ofenzivním tahounem téměř ve všech statistikách. Marchessault, který bere o dva miliony ročně méně než Pacioretty, byl zase třetím nejlepším střelcem týmu.

Faktem je, že vedení Golden Knights patří k těm nejschopnějším v lize, a tak se o jejich osud nemusíme bát. Avšak současná situace s platovým stropem není vůbec jednoduchá.

Vyřešit by ji mohl odchod jednoho z klíčových hráčů. Který to bude?

Share on Google+