Zkušenosti na rozdávání. Objeví se Söderberg v hledáčku Edmontonu?

Švédský centr Carl Söderberg válčí v NHL už osmým rokem. Po oficiálním konci této sezony by také jeho jméno mohlo přistát na seznamu nechráněných volných hráčů. Kdo případně o současného útočníka Arizony projeví zájem? Ve frontě čekatelů by mohl stepovat třeba manažer Oilers Ken Holland.

Tento názor ostatně zastává uznávaný novinář renomovaného časopisu The Athletic Jonathan Willis. Ve svém posledním textu píše, že Carl Söderberg by pro Edmonton představoval poutavou volbu.

Ještě aby ne. Oilers mají nejlepší dvojici centrů napříč soutěží. Devastujícímu duu McDavid-Draisaitl se zkrátka nikdo nedokáže vyrovnat. Jenže za nimi se naskýtá pohled do hluboké propasti, ze které zatím marně šplhají další střední útočníci Edmontonu.

Právě secondary scoring by vyzrálý harcovník mohl nakopnout. Za posledních sedm let klesnul rodák z Malmö jedinkrát pod 12 branek. V uplynulých třech ročnících se navíc pokaždé přiblížil hranici 20 tref a jednou ji dokonce překonal. To nejsou špatná čísla na hráče, který za zápas průměrně odehraje okolo 17 minut.

„Přestože měří 191 centimetrů, je neuvěřitelně všestranný,” hodnotil Söderberga před rokem jeho arizonský šéf John Chayka ve vyjádření pro NHL.com. „Je to jakýsi stabilizátor naší sestavy. Jeho flexibilita nabízí trenérům řadu možností.”

V konkurenci ostatních centrů Edmontonu vyznívají Söderbergovy hodnoty ještě příznivěji. Riley Sheahan, Jujhar Khaira a Gaetan Haas nastřádali v nekompletní základní části dohromady 19 gólů. To je jen o dva více, než kolika se chlubí švédský reprezentant.

Připočtěme jeho 18 asistencí, skvělou hru v oslabení, perfektní bruslení a výslednicí je hráč, v jehož schopnostech se Oilers teoreticky nemohou mýlit.

Kráčet ve šlépějích Jamese Neala

„Risk představuje pouze Söderbergův věk,” varuje Willis. „Nicméně Ken Holland v minulosti prokázal, že mu nevadí nabídnout šanci veteránům.”

Je to zcela jiný koncept, než jaký začali praktikovat v Coloradu, odkud útočník se skvělou střelou odcházel hlavně proto, aby uvolnil místo zástupcům mladší generace. Novinářům tuto domněnku potvrdil lodivod Avs Joe Sakic.

Jenže Edmontonu žádný Tyson Jost či Alex Newhook nevyrůstá. Sázka na veterány se proto vyplácí.

Nejvýrazněji snad v případě dvaatřicetiletého křídelníka Jamese Neala. Ten se vloni v Calgary vyloženě trápil a za 63 mačů se zmohl na pouhých sedm tref. Letos stihl stejnou porci zásahů ve čtyřech úvodních kláních. Chvíli dokonce vedl tabulku ligových střelců před Davidem Pastrňákem.

Jestli by Carl Söderberg v Edmontonu zažil podobně divoký start, to nikdo neví. Mohl by být nicméně důležitým dílkem mozaiky Oilers v cestě za Stanley Cupem. Dvě provozuschopné řady v našlapané NHL totiž už dávno k úspěchu nestačí.

