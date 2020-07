Zkušenosti jako záruka úspěchu? V této době jsou neocenitelné, tvrdí trenér Penguins

Loni se z vyřazovací části pakovali hned v prvním kole, letos podobný propadák nechtějí připustit. Pittsburgh Penguins se ale do klasického play off nejprve musí probojovat přes kvalifikační kolo, v němž vyzvou Montreal Canadiens. Jaká by měla být největší výhoda Tučňáků? Podle hlavního trenéra Mikea Sullivana jsou to zkušenosti.

Takové play off tady ještě nebylo. Celosvětová pandemie koronaviru připravila příznivce NHL o klasický formát vyřazovací části, pokud ale všechno půjde dobře, tak se mohou těšit na turnaj, který nemá obdoby.

Systém dohrání soutěže je už bezpochyby všem fanouškům znám. Zhruba za týden by podle plánu vedení ligy měly odstartovat tréninkové kempy, na přelomu července a srpna se pak očekává návrat ostrých zápasů.

Tipovat vítěze Stanley Cupu zřejmě nikdy nebylo ošemetnější. Samozřejmě, v lize jsou pořád určití favorité, kvůli dlouhé pauze ale může být všechno jinak. Nic se ale nemění na tom, že Pittsburgh Penguins hodlají odčinit loňské ponížení ze série proti New York Islanders.

Jako první překážku dostali hráči pensylvánského celku do cesty nevyzpytatelný Montreal. Mužstvo, které se do vyřazovací části vměstnalo jako vůbec poslední. Pittsburgh ale rozhodně nečeká nic lehkého: tím spíš, že za kanadský klub chytá hvězdný brankář Carey Price.

„Očekáváme tvrdou bitvu. Jdeme do scénáře, kdy o naše šance budeme muset bojovat. Budeme muset být trpěliví a nehrát riskantně. Víme, že to budou těžce vybojované zápasy,“ pravil trenér Penguins Mike Sullivan pro oficiální web NHL.

Jeho družina bude v kvalifikační sérii spoléhat hlavně na zkušenosti. Vždyť v týmu je stále celkem jedenáct pamětníků vítězných ročníků 2016 a 2017, Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang kromě toho získali Stanley Cup i v roce 2009.

„Myslím, že tihle kluci toho ve svých kariérách zažili dost, což jim dává určitou výhodu. V nejistých dobách jako je tahle jim to pomůže. Vím, že to, co je před námi, považují za velkou příležitost,“ pokračoval Sullivan.

„Snaží se udělat vše, co je v jejich silách, aby se na tu příležitost připravili, protože vědí, jak těžké je vyhrávat. Vůdcovství a zkušenosti jsou pro mě v tuto chvíli neocenitelné,“ dodal trenér Pittsburghu.

Sullivan si však je vědom toho, že cesta za dalším Stanley Cupem je velice dlouhá a těžká. „Mezi vítězstvím a prohrou je tak tenká hranice. Rozdíl mezi nejlepšími týmy a středem tabulky není tak výrazný.

To je dnešní realita ligy. Každý večer musíte tvrdě bojovat bez ohledu na to, kdo je váš soupeř. Přesně to očekáváme,“ uzavřel.

