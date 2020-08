Zastaví Chicago rozjeté Vegas? Tampa bude bojovat o vedení v sérii

Další čtyři zápasy čeká v sobotu večer a v noci na neděli napjaté fanoušky nejlepšího hokeje na světě. Carolina se již od 18:00 střetne s Bostonem, Arizona vyzve o tři hodiny později Colorado, Columbus se pokusí zvítězit podruhé za sebou proti Tampě, zatímco Chicago se bude snažit zastavit rozjeté Golden Knights.

18:00 Carolina Hurricanes – Boston Bruins

Stav série: 1:1

Dva zápasy, dvě těsné výhry. První utkání urvali Bruins 4:3 v prodloužení, ve druhém zvítězili Hurricanes 3:2 díky brance z poloviny třetí třetiny. Je jasné, že série mezi Bostonem a Carolinou nabídne vyrovnaný hokej. Ve třetím duelu půjde o hodně – historicky ovládl jeho vítěz celou sérii v 67 procentech případů.

Medvědi jsou určitě rádi, že se probudila jejich první formace – její hráči se podíleli na čtyřech ze šesti gólů, Brad Marchand má na kontě gól a tři asistence. Na druhou stranu, ve druhém zápase chyběl útočník David Pastrňák, důvody tým neupřesnil (byl unfit to play). Podle všech informací se jeho možném startu v dnešním zápase rozhodne těsně před začátkem. Pokud by znovu nehrál, nastoupí v první formace zřejmě opět Anders Bjork.

Carolina nasadila do každého zápasu jiného brankáře. Petra Mrázka nahradil na druhý zápas James Reimer, dnes by si role mohli opět vyměnit. Obránce Joel Edmundson v minulém utkání nehrál, nenastoupí nejspíš ani dnes.

Na poslední chvíli přišla důležitá zpráva z tábora Bruins – tým pro zbytek letošního play-off opouští brankář Tuukka Rask! Vydal k tomu následující prohlášení: „Chci být se svými spoluhráči a hrát, ale v tento moment jsou v mém životě důležitější věci než hokej – má rodina. Chtěl bych poděkovat Bruins a mým spoluhráčům za jejich podporu a přeju jim hodně úspěchů.“

Do pozice jedničky se tak nyní přesune Jaroslav Halák, krýt záda by mu měl Daniel Vladař!

21:00 Arizona Coyotes – Colorado Avalanche

Stav série: 0:2

Podle očekávání se zatím vyvíjí série mezi Arizonou a Coloradem, které zvítězilo v obou úvodních utkání a vede 2:0 na zápasy. Týmy se představí v akci podruhé během dvou dnů – Avalanche rozhodli o včerejší výhře až v závěru, necelé tři minuty před koncem se trefil André Burakovsky.

Právě hloubka v sestavě Colorada je jeho největší devízou – v prvních dvou zápasech vstřelilo gól šest různých útočníků ze tří formací. Co se týče sestavy, Joonas Donskoi a Vladislav Namestnikov řeší menší zdravotní problémy – zatímco první možná nastoupí, u druhého to není jisté. Největší otázkou je však situace v brance. V obou zápasech startoval Phillip Grubauer, a proto není vyloučeno, že dnes trenéři dají přednost Pavlu Francouzovi.

To Arizona bude v brance opět spoléhat na Darcyho Kuempera, jenž chytil 62 ze 68 střel, kterým prozatím čelil. Jeho výkon bude důležitý i dnes, pokud má dát svému týmu šanci zabránit třetí výhře Lavin. Kojotům bude zřejmě stále chybět Nick Schmaltz, který se zranil v úvodním přípravném zápase proti Vegas.

01:30 Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning

Stav série: 1:1

O vedení v sérii se od půl druhé střetnou hráči Columbusu a Tampy, kteří si úvodní dva zápasy rozdělili rovným dílem. Zatímco Lightning vyhráli první maratonské utkání v pátém prodloužení, Blue Jackets se oklepali z inkasované branky na začátku druhého duelu a nakonec dokráčeli k vítězství 3:1.

V sestavě ani jednoho z týmu nečekejte velké změny v sestavě. Měli by to být opět Joonas Korpisalo a Andrej Vasilevskij, kteří se postaví do brankovišť, Tampě pak bude stále chybět Steven Stamkos, jenž se zotavuje ze zranění v dolní části těla. Na straně Modrokabátníků se dá počítat s absencemi Cama Atkinsona a Nathana Gerbeho, kteří nehráli už ve druhém utkání.

Jinak se oba týmy budou spoléhat na své prověřené opory. Za Columbus září Pierre-Luc Dubois, který si ve druhém utkání připsal dvě asistence (celkem bodoval u pěti ze šesti gólů v sérii), Lightning se můžou spoléhat na Braydena Pointa, jenž zapsal bod ve všech dosavadních utkáních Tampy v letošním play-off.

02:00 Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights

Stav série: 0:2

Čtyřzápasový hrací den uzavře noční souboj mezi Chicagem a Vegas, v němž vedou Golden Knights 2:0 na zápasy. Svěřenci Petera DeBoera jsou po návratu do akce zatím stoprocentní – vyhráli všech šest zápasů, do nichž nastoupili. Naposledy si vyzkoušeli prodloužení, v němž po sedmi minutách rozhodl Reilly Smith. Blackhawks zatím nejsou schopni navázat na úvodní kvalifikační kolo proti Edmontonu.

Rytířům by mohl ve třetím zápase chybět Tomáš Nosek, který se trefil v minulém utkání. Český útočník z něj předčasně kvůli zranění ruky odstoupil, o jeho momentálním stavu nic konkrétnějšího nevíme. Podobný stav panuje u Maxe Paciorettyho, jenž do druhého duelu vůbec nenastoupil.

Chicago ví, že dnes musí zvítězit, jinak pro něj série s Vegas nejspíše brzy skončí. „Neskončili jsme. Dáme se dohromady a ve třetím zápase na ně vlétneme,“ slibuje trenér týmu Jeremy Colliton. Ten se zřejmě bude muset uchýlit ke změnám v sestavě, zatím o nich ale nic známo není. V brance by měl opět začít Corey Crawford.

