Zapomenutý kanonýr s knírem. Obral Howea, dvakrát v řadě dal 50 gólů a skončil jako Bossy

Když přijde řeč na fantastické střelce, jeho jméno padne jen zřídka. Sázet branky přitom uměl jako málokdo. Kariéru mu ovšem podobně jako Mikeu Bossymu, jinému výjimečnému šutérovi, krutě zkrátily trable se zády. Mickey Redmond, jedna z méně známých legend detroitských Red Wings.

Psal se 27. březen 1973, když Redmond překonal Rona Lowea v kleci torontských Maple Leafs.

Ve třetí třetině vložil naslepo hůl do střely obránce Garyho Bergmana a skóroval. Byla by to obyčejná trefa, jedna z mnoha, nijak překrásná, nemít magické pořadové číslo.

Šlo totiž o Redmondův 50. přesný zásah v sezoně, žádný detroitský hokejista na tuto metu před ním nedosáhl. Ani slavný machr Gordie Howe, který do onoho březnového večera držel klubový rekord s 49 brankami.

"Ani jsem ten puk neviděl," povídal Redmond, na ledě i mimo něj nepřehlédnutelný díky hustému černému kníru a mohutné hřívě. "Pak jsem si jen všiml gólmana, jak se za sebe otáčí, a byl jsem si jistý, že padesátka je moje."

Redmondův počin rozhodně nebyl nijak náhodný. Už v časech, kdy hrával za Montreal Canadiens, naznačoval, že ví, jak se rozsvěcí červené světlo. V jednom ročníku se blýskl 27 góly. Ty pravé hody ale v jeho podání přišly až v Detroitu.

Zručný Kanaďan nejprve zvládl 42 tref. Poté jako sedmý hráč v historii NHL skóroval padesátkrát za sezonu (52). Zařadil se po bok Maurice Richarda, Bernieho Geoffriona, Bobbyho Hulla, Vica Hadfielda, Phila Esposita a Johnnyho Bucyka.

Vybraná společnost, že?

O rok později Redmond své postavení mezi kanonýrskými velikány ještě umocnil. Zase se přehnal přes richardovskou hranici! Podruhé za sebou, což před ním v dějinách věhlasné soutěže zvládli jen dva muži!

Řádil vedle Marcela Dionneho, budoucího člena Síně slávy, ti dva si náramně rozuměli.

Jenže pak přišly ony zdravotní potíže. Redmond si poranil záda a v pouhých 28 letech ukončil profesionální kariéru. Poslední dvě sezony hrál málo. Když nastoupil, válel. Příliš mnoho času ale trávil mimo mantinely.

S NHL se rozloučil po 538 odehraných zápasech, stihl v nich 233 gólů.

