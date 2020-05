Začne předpokládaná jednička draftu v Evropě? Na NHL si Lafreniere počká

Je připraven na vstup do NHL, jenomže příští sezona zámořské ligy pravděpodobně začne až v zimě. Alexis Lafreniere tudíž musí hledat náhradní řešení, podle Boba McKenzieho z TSN je ve hře i možnost, že by letošní mistr světa do 20 let působil na podzim v Evropě.

Vynikající kanadský útočník má všechny předpoklady, aby se stal hvězdou typu Connora McDavida nebo Sidneyho Crosbyho. Zatímco většina jiných juniorů ještě potřebuje směrem k NHL čas, Lafreniere nikoli. „Je to hokejista s mimořádným přehledem a chytrostí, zároveň má bruslařské a technické předpoklady. Jednoznačně rozdílový hráč," řekl o něm před časem Craig Button, analytik stanice TSN.

Nikdo nepochybuje o tom, že Lafreniere bude letošní jedničikou draftu NHL. Jde jen o to, který klub ho získá. Podle vyjádření komisonáře ligy Garyho Bettmana se červnové draftové loterie zúčastní 15 týmů, samotný výběr proběhne až po sezoně, ačkoli se původně spekulovalo už o 6. červnu.

„Kde bude Lafreniere hrát na podzim, pokud sezona NHL nezačne dřív než v lednu a draft proběhne v říjnu či v listopadu?" ptá se uznávaný novinář Bob McKenzie. V úvahu přichází několik variant, jednou z nich je, že by osmnáctiletý rodák z městečka Saint-Eustache v kanadské provincii Quebec nadále nastupoval za juniorský tým Rimouski Oceanic.

Během letošní sezony Lafreniere sehrál 52 utkání Quebecké juniorské ligy, nastřílel 35 gólů a přidal 77 nahrávek. Byl jasně nejlepším hráčem soutěže a setrvání mezi vrstevníky už mu nedává smysl. „Bude hrát v QMJHL, nebo snad ve farmářské AHL? To zatím nevíme. Mohu říci jedinou věc – hráčův agent má na stole všechny varianty," zmínil McKentzie.

Jednou z nich je také Evropa. „Pokud se tam bude hrát v září a v říjnu, tak samozřejmě," doplnil hokejový expert stanice TSN. Zatím to jsou spekulace. Lafreniere by mohl zamířit do Švédska či Finska, tamní soutěže mají k NHL nejblíž, v úvahu přichází Švýcarsko.

Do země pod Alpami se v roce 2015 vydal Auston Matthews. Progresivní útočník tehdy opustil projekt rozvoje mladých amerických hráčů a na jednu sezonu posílil Curych, kde na něj dohlížel trenér Marc Crawford. V červnu 2016 byl Matthews draftován jako číslo jedna a záhy se stal jednou z hvězd NHL.

Letos ho možná částečně napodobí Alexis Lafreniere. Záležet bude na dalším vývoji ve slavné lize a především na tom, co umožní pandemie koronaviru.

Share on Google+