Za pár hodin se začíná draftovat, po kom půjdou týmy ze Západní konference?

Pouhé hodiny zbývají do vypuknutí první velké události po ukončení letošní sezóny. Tou je draft mladíků do NHL. Začíná se v jednu hodinu ráno, akce proběhne bohužel pouze na dálku prostřednictvím videohovorů.

O potenciálních zájmech organizací z Východu jsme psali včera, dnes je tedy na řadě druhá konference.

Anaheim Ducks

Volby v 1. kole: #6, #27

Kačeři nejsou bráni jako favorit na přední příčky jako tomu bylo před pár lety a výsledky to jasně dosvědčují. Letos díky nezdaru vytěžili šestou volbu celkově a bude zajímavé sledovat, na kterého hráče ukáží. Velmi potřebují nabrat mladé obránce, ovšem příští rok bude mezi beky na draftu mnohem větší konkurence a Anaheim bude v loterii zřejmě opět velmi vysoko. Nabízí se tak vzít produktivní křídlo ke Trevoru Zegrasovi, Alexander Holtz by mohl být pro tým zajímavý.

Arizona Coyotes

Volba v 1. kole: ---

Těžké časy v Arizoně. Yotes sice překvapivě vyřadili Nashville, rychle ale narazili na silné Colorado. O první kolo přišli za Taylora Halla, druhé jim vzalo vedení NHL za porušení pravidel, když sami testovali hráče pro letošní draft. Sebráno jim bylo i první kolo v příštím roce. Ať už vezmou kohokoliv, nebude to talent kalibru první desítky. Nevýrazné, ale produktivní křídlo by mohlo být jejich cílem.

Calgary Flames

Volba v 1. kole: #19

Ani Calgary se v play-off moc neohřálo. Porazit dokázalo jen značně oslabený Winnipeg 3:1 na zápasy a po prvním kole mířilo zpět domů. Plamenům patří devatenáctá pozice a i oni potřebují nabrat kvalitu takřka kdekoliv. Snad jediný post, kde mají z čeho vybírat, je levé křídlo. Tkachuk, Mangiapane, Pelletier a Zavgorodny působí velmi perspektivně, jinde ale posílit potřebují. Začít by mohli například centrem Dylanem Hollowayem, případně Connorem Zarym. Oba patří mezi nejlepší two-way centry na draftu.

Colorado Avalanche

Volba v 1. kole: #25

Tým v lepší pozici najdete jen těžko. Možná Vancouver. Platový strop zatím problémem není, přitom soupiska je tak nabitá. Colorado si může dovolit jeden malý přešlap, ovšem z historie draftových voleb můžeme říct, že jejich skauting probíhá velmi pečlivě a nechybují. Levé křídlo se zdá být ta pozice, která by mohla být využita. Jan Myšák, John-Jason Peterka. Vypadá to na česko-německý souboj.

Dallas Stars

Volba v 1. kole: #30

Dallas je nejsmutnější ze všech týmů. Alespoň právě teď. V bublině strávil nejdelší možnou dobu a přitom bez úspěchu. Zaslouží si tak alespoň vydařený draft. Kvůli prohře ve finále mu patří předposlední pozice v prvním kole a ukázat by mohl na jednoho z volných centrů. Stars mají v oblibě Finy, a proto se přímo nabízí spojení s Roni Hirvonenem.

Edmonton Oilers

Volba v 1. kole: #14

Dva nejproduktivnější hráči v lize v jednom týmu. Zaručený úspěch? Kdepak, a v Edmontonu to vědí již dlouho. Letos skončil už v kvalifikačním kole na holích hráčů Chicaga. I díky tomu budou brát Olejáři jako čtrnáctí v pořadí. Potřebují McDavidovi trochu odlehčit a vzít někoho, kdo za něj bude dávat góly. Jack Quinn, Jacob Perreault, Seth Jarvis. Tři jména, která jsou s volbou Oilers skloňována nejčastěji. Pokud nebude ovšem volný Askarov.

Chicago Blackhawks

Volba v 1. kole: #17

Málokdo čekal, že první volba Chicaga bude takto nízko. Po loňské trojce se tým „propadl“ o 14 pozic níž. Vítězná generace byla odsouzena k uvadání, přesto se vybičovala k velmi slušným výkonům v play-off. Co se draftu týče, Blackhawks mohou volit takřka kohokoliv. Askarova, pokud nějakým způsobem spadne až na 17. pozici, obránce, či útočníka. Velmi se mluví o Sethu Jarvisovi.

Los Angeles Kings

Volba v 1. kole: #2

Kings prožili prachbídnou sezónu. Ale s dobrým koncem. Vyhráli sedm utkání v řadě a ze 13 posledních zápasů jen dvakrát odešli bez bodu. Díky této sérii se sice posunuli před Ottawu a San Jose, nicméně loterie je vrátila zpět na druhé místo, tudíž se vyhrávat vyplatilo. Los Angeles šiří talentem ve středu hřiště a celkově v útoku. Potřebovalo by tedy posílit obranu, ovšem ze druhé celkové volby se takový krok zdá takřka nereálný. Ano, Jamie Drysdale je skvělým bekem a jistě najde své uplatnění i v NHL, ovšem hráči jako Byfield a Stützle jsou ještě o level jinde. A právě s Němcem se počítá jako s volbou Kings o něco více.

Minnesota Wild

Volba v 1. kole: #9

Minnesota je týmem, který dlouho čeká na výraznější zanechání stopy v play-off. Bohužel se jí nedaří draftovat ty největší hvězdy, ovšem to by se mohlo tentokrát změnit. Patří jí devátá volba a v letošní silné konkurenci útočníků by mohla trefit do černého. Zřejmě se pokusí vybrat jednoho z centrů, Anton Lundell, Marco Rossi, Cole Perfetti jsou největšími lákadly. Pokud by zůstal volný Yaroslav Askarov, i on by mohl Minnesotu zajímat.

Nashville Predators

Volba v 1. kole: #11

Květina jménem Nashville pomalu uvadá a rychlé vyřazení na úkor Arizony jí vyneslo jedenáctou volbu v draftu. Predators mají pořád velmi kvalitní tým a můžou v příští sezóně cílit na ty nejvyšší příčky. Aby na nich mohli zůstat o něco déle, potřebují posílení mladými hráči a právě jednoho by mohli získat prostřednictvím této volby. Předpokládá se, že ne všichni obránci zůstanou s týmem dlouho. Postupně totiž stárnou a pod platovým stropem bude tlačenice. Vybrat by tak mohli beka, ovšem jak je zmíněno výše, kvalitních jich není tak mnoho tak. Nashville se tedy spíše vydá cestou nejlepšího dostupného hráče, může jím být i gólman Askarov.

San Jose Sharks

Volba v 1. kole: #31

Sharks nejsou v dobré pozici. Trejdem Erika Karlssona přišli o první volbu a volit tak budou až jako poslední v prvním kole. A to jen díky šikovné výměně Barclayho Goodrowa do Tampy. Vedení týmu proneslo, že si je vědomo síly mezi útočníky a pravděpodobně jednoho vezmou. Po 31. volbě mají hned 34. a minimálně jedna z nich připadne na útočníka. Rus Marat Khusnutdinov by mohl být vyloženou krádeží na jedné z těchto pozicí, podobně tak i Mavrik Bourque.

St Louis Blues

Volba v 1. kole: #26

Po loňské jízdě z posledního místa až ke Stanley Cupu nezažili Blues tak zběsilou sezónu. Do play-off se dostali v poklidu, ovšem v něm se moc dlouho neohřáli. Rychlíci z Vancouveru si s Blues poradili v šesti zápasech. I tak St. Louis patří až 26. pozice a vybrat by z ní mohli zodpovědného centra jménem Connor Zary. Druhou možností je jeden z obránců, pravděpodobně evropských. Grans, Wallinder, Niemelä.

Vancouver Canucks

Volba v 1. kole: -

Canucks se po čtyřech letech dostali do play-off a ukázali světu, že se s nimi musí minimálně do dalších sezón počítat. Výjimečně mladý tým sází na svoji rychlost a šikovnost a tato kombinace zdolala obhájce Stanley Cupu. Letos je výběr v prvním kole draftu nečeká, raději totiž upřednostnili zisk J.T. Millera a nikdo nemůže říct, že se rozhodli špatně. Při uzávěrce přestupů ovšem přišli i o druhé kolo, které poslali v balíčku za Tylera Toffoliho do LA. Draft tak pro ně začíná až 82. volbou, kterou by mohli využít na obránce. Tým je ale připraven být konkurenceschopný na několik let dopředu, proto je tato volba příliš nevytrhne.

Vegas Golden Knights

Volba v 1. kole: #29

Vegas vypadalo v play-off velmi nadějně, celý hokejový svět jej pasoval minimálně do role finalisty, ovšem s podobně hrajícím Dallasem si nedokázalo poradit a těsně před branami finále se z Edmontonu pakovalo. Patří mu tak 29. volba v prvním kole a i Golden Knights chtějí obránce. Stále je řeč o těch stejných jménech. Helge Grans, William Wallinder, Topi Niemelä, Ryan O’Rourke. Záleží, který z nich bude volný.

Winnipeg Jets

Volba v 1. kole: #10

Posledním týmem ze Západní konference je Winnipeg. Po jízdě v play-off v roce 2018 přišly dva úspornější roky. Loni Jets narazili hned v prvním kole na pozdějšího vítěze ze St. Louis, letos zase v prvním zápase s Calgary přišli o Marka Scheifeleho a Patrika Laineho. Díky desáté pozici na draftu tak mohou výrazně pozvednout svou škálu prospektů a přidat jednoho z klíčových hráčů do budoucna. Tím by mohl být pozdější druhý centr organizace Anton Lundell. Generální manažer Cheveldayoff se nechal slyšet, že nebude brát v potaz pozici, nicméně mladý Fin by měl být nejlepším dostupným hráčem, když přijde na řadu kanadský klub.

Share on Google+