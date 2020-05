Yzerman je proti dřívějšímu draftu: Neslyšel jsem dobrý důvod, proč by se měl konat v červnu

Kvůli přerušenému ročníku National Hockey League se nabízí řada zatím nezodpovězených otázek. Jednou z nich je: kdy a za jakých podmínek se bude konat letošní vstupní draft? Variantou je očekávanou událost uspořádat v červnu, ještě než se stále aktuální sezona dohraje.

Proti tomuto návrhu se staví generální manažer Detroitu Steve Yzerman. „Draft se přece nikdy neuskutečnil před koncem Stanley Cupu nebo koncem sezony,“ řekl bývalý útočník ve středečním hovoru s Fox Sports Detroit.

Zástupce komisaře NHL Bill Daly minulý týden zmínil, že NHL zvažuje uspořádat draftu v červnu. To by v praxi znamenalo, že kluby by mladé talenty vybíraly předtím, než se znovu rozběhnou boje o stříbrný pohár.

Draft se měl původně konat 26. až 27. června v Montrealu, kvůli pandemii koronaviru však byl zrušen.

„Moje myšlenka je: Proč byste to dělali? Proč byste to měli dělat?“ ptá se Yzerman. „Samozřejmě je tím ovlivněno mnoho věcí. Nejsou dané pozice na draftu, nevíme, kdo je v play off a kdo ne.“

„Je tady spousta otázek a pokud se draft má uskutečnit dříve, tak to vyřešíme. Ale v tuto chvíli je můj názor takový, že jsem neslyšel dobrý důvod, proč bychom to měli udělat před koncem sezony, pokud ji zakončíme v průběhu léta,“ dodal generální manažer Red Wings.

Daly pro Ottawa Sun uvedl, že červnový draft by nejspíš k pořadí týmů použil procento získaných bodů, což by prvních jedenáct pozic oproti současné tabulce nijak neovlivnilo. Detroit má v současné době 18,5% šanci, že bude vybírat jako první. Následuje Ottawa, která má v prvním kole hned tři výběry.

