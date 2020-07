Wayne mě pochopí, věřil Messier. Jak dlouho jsme mu měli za ten pohár platit? ptali se v New Yorku

Váleli spolu za edmontonské Olejáře,radovali se bok po boku ze čtyř Stanley Cupů. Dva velikáni, obří legendy kanadského hokeje. Mark Messier s Waynem Gretzkym se ještě jednou sešli na stejné adrese v roce 1996, kdy "The Great One" podepsal s newyorskými Rangers. Mělo se za to, že vedle starého známého dohraje skvostnou a jedinečnou kariéru. Chyba lávky, holohlavý muž s přezdívkou "Moose" se hned další léto stěhoval.

Měli za sebou kurážnou zteč ve vyřazovacích bojích.

Bylo jim šestatřicet. Nohy jim těžkly a síly ubývaly, přesto Blueshirts na první pokus dotáhli do finále Východní konference.

Další společný útok na Stanley Cup už nepřišel. Messier se rozhodl opustit New York. Město, pro které tolik znamenal. Klub, jehož 54 let dlouhé čekání na Stanley Cup hrdinským způsobem ukončil.

Bylo to pro něj nelehké rozhodnutí, ale Jezdci k němu zásadně přispěli. Nenabídli mu obstojné podmínky. Nedali mu najevo, že ho stále potřebují.

"Byl jsem ochotný zůstat klidně i na jedinou sezonu. A za méně než šest milionů dolarů. Když se ale poté otevřel trh s volnými hráči a začaly se o mě zajímat ostatní kluby, můj postoj se změnil. To na rovinu přiznávám," povídal Messier na tiskové konferenci.

Psal se 28. červenec 1997 a on odpovídal na dotazy v dresu s číslem jedenáct. A s kosatkou na hrudi. Z Manhattanu přesídlil do Vancouveru, to Canucks vyhráli hon na "Losa", do něhož se zapojili třeba i detroitští Red Wings.

"Cítil jsem, že v New Yorku něco není v pořádku. Neumím to přesně popsat, ale měl jsem z dění v klubu špatný pocit," říkal Messier s vyčerpaným výrazem. Mluvilo se mu těžce. "Věřím, že mě Wayne pochopí," zadoufal.

Poté připomněl rok 1988, kdy se sám "Velikán" s pláčem stěhoval z Edmontonu. Oilers ho tehdy vyměnili do LA Kings.

Do Vancouveru si to dvojnásobný vítěz Hart Trophy namířil po dlouhém přemýšlení. Lámal si hlavu s tím, zda skutečně utnout silné pouto, které choval k Rangers.

Kosatky nicméně projevily o nesmlouvavého válečníka enormní zájem. Dokonce se za ním vypravil osobně majitel John McCaw, s GM Patem Quinnem a dalším funkcionářem Johnem Chapplem. "Brali jsme to jako šanci, která se naskytne jednou za život," prohodil před novináři třetí jmenovaný.

Přichystali pro Messiera královské podmínky. Smlouvu na tři roky s celkovým příjmem až 20 milionů dolarů. K tomu opci na další sezonu, dvě.

Výtečnému střelci i tvůrci hry, kterého proslavily vůdčí kvality, se musela zamlouvat. Přesto vzal do ruky večer před podpisem telefon a zavolal newyorskému GM Neilu Smithovi. Co pro mě máte? ptal se. "Můžeme ti nabídnout jednoletý kontrakt na 4,6 milionů dolarů."

Přijít taková nabídka před 1. červencem, Messier by ji dost možná vzal. Teď už ale bylo pozdě. Ve světle toho, jak po něm šli Nucks, nemohla obstát.

V New Yorku si jednoduše nemysleli, že stárnoucí ikona stojí za velkou investici. "Jak dlouho jsme mu měli platit za ten pohár. Hrál tu šest let a Stanley Cup vyhrál jeden. Udělali jsme finanční rozhodnutí. rozhodně nebudu brečet kvůli tomu, že Messier odchází," vysvětlil to Dave Checketts, šéf Madison Square Garden.

Tak přišli Rangers o svého kapitána. Na tři roky. Z Vancouveru se poté vrátil.

