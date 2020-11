Wayne Gretzky: Skvělý hokejista, ještě lepší obchodník

Hokejem si ve srovnání se současnými hvězdami zase tolik nevydělal. Nouzi ale rozhodně nemá. Pokud si myslíte, že je „Veliký“ (The Great One) jen v hokejovém světě, mýlíte se. Waynu Gretzkymu se daří i jako obchodníkovi.

Jak jsme vás už informovali, někdejší 99tka nabízela k prodeji honosnou rezidenci v Kalifornii. Ta se nyní prodala. Dům o více než 1200 metrech čtverečních našel kupce za 23 miliónů dolarů.

Ironií celé transakce je fakt, že Gretzky prodal tuto nemovitost dvakrát. Poprvé v roce 2007 hráči Major League Baseball Lennymu Dykstrovi za 18,5 miliónu dolarů. Když se však bývalý baseballista dostal do dluhů a zbankrotoval, koupil si Wayne Gretzky ve vyvlastňovací aukci nemovitost za 13,5 miliónu zpět. Tedy o pět miliónů levněji, než ji předtím prodal.

K této sumě nyní přihodil dalších 9,5 mil. a nabídl dům za 23 mil. Kupce bude mít k dispozici šest ložnic, osm koupelen, dva domky pro hosty, tělocvičnu, kancelář, tenisový kurt, venkovní zábavní plochu a tak dále. Zájemce se našel, dům je prodán.

Budiž Gretzkymu tento obchod přán. Když totiž nahlédneme do jeho daňových přiznání z dob hokejové kariéry, ani zdaleka si nepřicházel na takové peníze, jaké by si vydělal teď. I při zohlednění inflace by byl o dvacet – třicet let později reálně mnohem lépe zaplacen.

Coby 17letý vydělal ještě ve WHA jako hráč Indianapolis 212 tisíc dolarů hrubého. Výrazně přes 200 tisíc se nedostal až do roku 1985. Na svém vrcholu během zlaté éry Edmontonu vydělával v letech 1985-88 mezi 720-750 tisíci dolary hrubého ročně.

Se začátkem devadesátých let a invazí nových týmů do NHL růst hráčských platů akceleroval. Nic neobvyklého nebyly ani revize platných smluv, kdy klub sám nabídnul hráči vyšší peníze, než musel. V současnosti nemyslitelné. Od roku 1990 bral Gretzky coby hráč Los Angeles 3 milióny dolarů ročně. V posledních čtyřech sezónách (1995-1999) pak vydělal 24 miliónů (5-6,5 mil. za sezónu), tedy víc než za celou předešlou kariéru.

Úhrnný hokejový výdělek 46 mil. dolarů brutto je nicméně ani ne polovinou toho, co už vydělal hokejem Sidney Crosby (119 mil.) nebo Alex Ovečkin (113 mil.). A ani ne třetinou výdělku Jaromíra Jágra, jehož vykazovaných 139 mil. nezahrnuje nezveřejněné příjmy z KHL. Gretzky tedy dvojím prodejem domu významně rozmnožil, na co se dřel celou hokejovou kariéru.

