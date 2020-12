Vyzyvatel pro Vaněčka. Washington hledá náhradu za Lundqvista, zkusí ottawskou legendu

Washington přece jen zvyšuje konkurenci ve svém brankovišti. Poté, co Caps před týdnem podepsali rychlonohého útočníka Conora Shearyho, jim nezbylo mnoho manévrovacího prostoru. I tak našli cestu, jak přivést zajímavou gólmanskou posilu. Do kempu dorazí devětatřicetiletý veterán Craig Anderson. Toho Senátoři po minulé sezoně vyprovázeli se slovy, že je nejlepším maskovaným mužem v jejich dějinách. Nešlo o plytkou lichotku, Anderson skutečně v srdci Kanady zanechal pořádně hlubokou šlépěj. Teď vedou jeho stopy do hlavního města USA.

Anderson přichází na zkoušku.

Buď generálního manažera Briana MacLellana a trenéra Petera Lavioletta přesvědčí, nebo půjde o dům dál. Rodák z Park Ridge potřebuje ukázat, že je lepší volbou na post brankářské dvojky než český talent Vítek Vaněček.

Mluví pro něj zkušenosti i výkony z minulé sezony, kdy v bídě Sens obstál a měl slušnou úspěšnost zákroků při hře pět na pět. Lepší než David Rittich nebo třeba Henrik Lundqvist.

Právě Lundqvist měl původně doplnit Samsonova a utvořit s ním washingtonské gólmanské duo. Jenže Capitals pár týdnů před startem sezony zmrazil zprávou o tom, že mu problémy se srdcem nedovolí v ročníku 2020/2021 hrát.

Poslední informace mluví o tom, že švédskou ikonu čeká otevřená operace srdce a výměna chlopně. Sílí názor, že je takřka jisté, že na ledě Lundqvista už nikdy neuvidíme.

Anderson má oproti Vaněčkovi ještě jednu výhodu - na rozdíl od něj může být mentorem, učitelem. Ostříleným parťákem, který Samsonovovi ulehčí těžké chvíle, jež nevyhnutelně během jeho první sezony v roli jedničky přijdou.

Vaněček dosud v NHL neodchytal ani minutu a spolu se Samsonovem by byli suverénně nejméně zkušeným tandemem napříč zámořskou ligou. Vsadit na ně by byla kurážná sázka.

V době, kdy Washingtonu vyprchává čas na další zisk Stanley Cupu se současným jádrem, by šlo o hru va bank. A zdá se, že MacLellan nemá srdce jako kníže Rohan a do značného rizika se mu nechce.

Po Lundqvistovi oslovuje dalšího veterána.

Andersona, který chytával také v Chicagu, na Floridě a v Coloradu. Skalisté hory opustil v roce 2011, když byl za Briana Elliotta poslán do Ottawy. U Senátorů pak zvládl 435 zápasů, 202krát zvítězil. Nikdo v klubové historii není lepší.

Jubilejní dvoustou výhru vychytal 18. února 2020 proti Buffalo Sabres. Toho večera stoupal pod strop Canadian Tire Centre dres známého obránce Chrise Phillipse.

V minulém ročníku stihl Anderson celkem 34 zápasů, kryl 90,2 % střel soupeřů. Jeho nástupcem se stal Matt Murray.

Protáhne si na prahu čtyřicítky svou kariéru? MacLellan se sice před pár měsíci nechal slyšet, že věří dvojici Samsonov - Vaněček, jeho další kroky ale spíše mluví o opaku. Po Lundqvistovi dostává šanci Anderson.

Udělá z českého konkurenta farmáře?

