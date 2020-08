Vyřazovací boje? Spíš exhibice, povídá Rask. Chybí mu diváci i střídání arén

Dvakrát chytal ve finále Stanley Cupu. Jako brankářská dvojka se stal šampionem NHL. V play-off už nastoupil téměř ke stovce zápasů. Když přijde řeč na to, jaké jsou letošní vyřazovací boje, Tuukka Rask zkrátka má s čím porovnávat. A improvizovaný formát bez diváků, který vznikl coby z nouze ctnost během koronavirové pandemie, z toho zrovna lichotivě nevychází. Finský gólman se netají tím, že v jeho očích současné bitvy o stříbrný pohár leccos postrádají.

Loni ho dělila jediná výhra od druhého prstenu.

Moc si přál, aby opět přišla šance o Stanley Cup zabojovat. Věířil, že bostonští Bruins zůstanou stále dost silní a stárnoucí jádro mančaftu odolá zubu času.

Když ale ona příležitost dorazila, vypadala jinak. Nezvykle, nikterak povědomě. Rask sice dál chytá v brance jednoho z nejlepších klubů NHL, ale píše se srpen, na tribunách nejsou žádní diváci a ta červená klec stojí v torontské Scotiabank Areně.

Rask bydlí na stejném hotelu jako soupeři, s novináři mluví jen díky digitálním technologiím. Ten největší rozdíl ovšem zažívá na ledě. Neslyší v hale bouření domácích fanoušků. Ani se neocitá pod tlakem nepřátelského publika.

"Popravdě řečeno, play-off mi tyhle zápasy moc nepřipomínají. Postrádám diváky na tribunách, bez nich mám pocit, že chytám nějakou exhibici," pověděl třiatřicetiletý Fin upřímně.

Nebyl v nejlepším rozmaru. Možná se na jeho slovech podepsala těsná porážka 2:3. A nebo jen nahlas řekl to, co si mnozí ostatní jen myslí. Ať už je to jakkoliv, jednoduše vyjádřil svůj názor na letní hokej před prázdnými ochozy.

Podle horkého kandidáta na zisk Vezinovy trofeje (jednu už získal v roce 2014) je dobře, že se hraje vyřazovacím způsobem. Míní, že právě série na čtyři vítězné zápasy vnáší do utkáních hraných v netradičním termínu napětí a soutěživost..

Citelně mu ale schází to, co je za běžných okolností kořením takových sérií.

"Ten pravý humbuk a nadšení vytváří to, že střídáte domácí prostředí s tím nehostinným, soupeřovým. Jednou slyšíte fanoušky, jak vás povzbuzují, podruhé naopak fandí proti vám," přemítal Rask.

"Tohle teď postrádám a kvůli tomu mi ty současné mače občas přijdou trochu divné, nezáživné," dodal borec, na kterého dodnes vzpomínají v Plzni, kde v kleci extraligové Plzně exceloval.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+