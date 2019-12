Vymetená pavučina. Hall dál potvrzuje extratřídu, poprvé skóroval za Kojoty

Když Taylor Hall seděl na tiskové konferenci navlečený v kultovním "Kachina" dresu, často se usmíval. Užíval si pocit, že se dostal z utrápeného New Jersey do rozjeté Arizony. Ze dna NHL téměř na špici. "Co víc bych si mohl od trejdu v průběhu sezony přát?" prohodil radostně. Jeho nálada se přenesla i na led a po pár povedených výkonech se rozlila také mezi fanoušky.

Signalizovaná výhoda, personalizovaná nabídka od Jordana Oesterleho.

Krátké zamíchaní kotoučem, švih, dokonalá střela.

Gól! Ohlušující křik komentátora, Hallova oslava.

Kanadská superhvězda poprvé skórovala v nových barvách, přesně takhle se Hall trefil v noci na pondělí do sítě Detroitu. Brankář Jimmy Howard marně máchl lapačkou, perfektně vypálený a umístěný puk už se třepetal v síti.

"Taylor je hráč, který dokáže změnit vývoj zápasu. Je fascinujícím hokejistou, moc rád ho sleduji na ledě. Výborně bruslí, má ohromně šikovné ruce, vynikající střelu. Je nebezpečný ve hře pět na pět i při přesilovce," vypočítával arizonský generální manažer John Chayka přednosti, proč Halla přivedl.

A Hall už stihl nabídnout fanouškům ochutnávku téměř všeho. Ve třech zápasech bral tři body, nahrával spoluhráčům, dostával se do šancí, dočkal se i premiérové trefy.

Nebyla to žádná šmudla, ale přehlídka Hallových kvalit.

A první vlaštovka, kterých by se mělo slétnout ještě mnoho. Od hráče, který loni v létě převzal Hart Memorial Trophy pro ligového MVP se to jednoduše očekává.

Mimochodem, takhle brzo po zisku této trofeje se naposledy stěhoval před Hallem jistý Mark Messier. S newyorskými Rangers poté časem dokráčel až ke Stanley Cupu. Hall by se za stejný scénář jistě nezlobil.

Oh HALL yeah.@Hallsy09’s first as a Yote is an absolute beauty. pic.twitter.com/HooNv9B2IP — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) December 23, 2019

V tuto chvíli ale patrně myslí hlavně na to, aby se mu na kluzišti dařilo a našel chemii s další štědře placenou hvězdou Philem Kesselem a talentovaným Christianem Dvorakem.

Kessel a Hall, to je vskutku výjimečná palebná síla. To oni by měli vystřílet Kojotům spoustu výher. I takovými ranami jako v nedělní noci předvedl Hall.

