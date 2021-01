VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Když šestiletý Kane jásal nad uměním Dominatora a gólem Šmehlíka

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování novému seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každé pondělí vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historiku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

Ten zápas měl jasného favorita.

Psal se 20. březen 1994 a do buffalské haly Auditorium, přezdívané The Aud, dorazili hokejisté Ottawy.

Byť na mapě dělí obě města de facto jen americko-kanadská hranice a především pak obří jezero Ontario, v tabulce Východní konference zela mezi Šavlemi a Senátory obrovitá propast. Sens byli největším otloukánkem celé ligy, zoufale nekonkurenceschopným týmem.

V té době totiž působili v NHL teprve druhým rokem a byť se oproti hrůzostrašné nováčkovské sezoně zlepšili, mančaft kolem ruského machra Alexeje Jašina ostřílenějším soupeřům jednoduše nestačil. Dvacetiletý Jašin a spol. dostávali cenné lekce.

A nejinak tomu bylo onoho březnového večera.

Sabres přejeli ve vypjatém utkání plném faulů a šarvátek jinak bezbranného protivníka 6:2. Poražení byli frustrovaní, kouč Rick Bowness krátce před koncem házel hokejkami a ručníky a byl ze střídačky vykázán. Obránce Dennis Vial napálil se sirénou puk na domácí střídačku.

"Neviděl jsem to, jen jsem uslyšel plesknutí kotouče," povídal trenér Buffala John Muckler, který měl být cílem útoku.

Co kromě emocí nabídl jednoznačný mač? Dominik Hašek, byl takřka bez práce, kryl 13 střel. Tou dobou hokejový svět žil jeho snahou o prolomení magické hranice dvou obdržených branek.

Zakončit sezonu s průměrem pod dva góly na zápas? To se žádnému brankáři nepovedlo dlouhých 20 let. A náhle byl na scéně někdo, kdo to mohl dokázat. Dominator, jemuž k pozici jedničky pomohlo zranění kanadského konkurenta Granta Fuhra.

Asi víte, jak to dopadlo. Hašek skutečně na grandiózní úspěch dosáhl, ale vraťme se zpět na kluziště "The Aud". Do ottawské sítě se dvakrát trefil Dale Hawerchuk, tři asistence posbíral Alex Mogilnyj, s céčkem na prsou zaskakující za zraněného kapitána Pata LaFontaina.

Právě jeho dres měl nejspíše na sobě šestiletý klučina, který s nadšeným výrazem přihlížel Haškovým zákrokům či Mogilného akcím. Na hokejové kartě Pinnacle z roku 1994, která zachycuje padajícího Senátora Sylvaina Turgeona, sedí plavovlasé dítko hned za mantinelem. Na klíně svého otce Pata.

O koho jde? Onen klučina je Patrick Kane, jedna z největších hvězd současné NHL. Z Buffala, města modrých límečků, jak o něm psal Hašek ve své biografii, pochází. A jeho rodina měla permanentky na čtyři sedadla přímo u ledu buffalské areny.

Dlouholetý tahoun Chicago Blackhawks jako malý s nakažlivou radostí v očích zíral na umění hokejových es. 20. března 1994 viděl krom 13 zákroků svého idola Dominatora třeba také gól v oslabení Richarda Šmehlíka.

Že si hřmotného borce pamatujete spíš jako defenzivního beka? Pak vězte, že ročník 1993/1994 nakonec zakončil se ziskem 41 bodů, 14krát skóroval. A toho večera dal už svou třetí trefu v početní nevýhodě v sezoně! Žádný obránce v celé NHL nebyl v tomto ohledu lepší!

Kaneův otec Pat si vybavuje, jak s maličkým Patrickem byl na popisovaném utkání. A při pohledu na záběr zvěčněný na Turgeonově kartě pro USA Today pověděl: "Podívejte se, s jakým zaujetím sleduje hru. Necpe se popcornem, nejí zmrzlinu, neblbne, pozorně kouká na hokej."

Ta hra na bruslích, s pukem a holemi, ho fascinovala. Jako by byl předurčen v ní jednou vynikat.

Bylo jedině příznačné, když Kane o mnoho let později proměnil svůj první nájezd v National Hockey League právě proti Haškovi. Časem pak posbíral všechny možné trofeje, včetně tří prstenů pro vítěze Stanley Cupu.

Asi vás nepřekvapí, že Turgeonova karta je mezi sběrateli velmi populární. A ne, není to kvůli staršímu bratrovi legendárního centra Pierra. Oblibu si vybudovala samozřejmě zásluhou Kanea. Svým způsobem jde přece o jeho první hokejovou kartu, byť jeho jméno byste na ní hledali marně.

S onou oblíbeností jde ruku v ruce cena. Zatímco ostatní základní karty ze stejné série koupíte klidně za korunu, nebo dvě, ta s číslem 288, Turgeonem a culícím se Kanem za mantinelem vyjde zhruba na 30 dolarů.

Přitom je klidně možné, že se vám válí doma. Sérii totiž firma Pinnacle vydala v obrovském nákladu, Turgeonovy karty existují desetitisíce, možná statisíce kopií.

Má samozřejmě i vzácnější, takzvané paralelní verze. Jmenují se Artist's Proof a Rink Collection. Jedna má v pravém dolním okraji zlaté razítko, druhá je pokrytá stříbrnou fólií. Jejich ceny jsou násobně vyšší, bavíme se až o stovkách dolarů.

Snem většiny Kaneových sběratelů je pochopitelně mít je všechny a vyskládat z nich duhu. Tedy vložit je do alba vedle sebe a užívat si při pohledu na ně jejich podobnost i rozdíly. I v tom je krása hobby, jemuž se autor seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET věnuje přes 20 let.

