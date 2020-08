Vyhrané vhazování a šťastná teč. Jonathan Toews rozhodl o výhře Blackhawks

Nevypadalo to s nimi moc dobře, ale nakonec jsou to právě oni, kdo mají postup do play-off na dosah. Chicago Blackhawks v závěru třetí periody otočili zápas číslo 3 kvalifikace s Edmonton Oilers a nakonec zvítězili 4:3.

Blackhawks do závěrečné části vstupovali se ztrátou 2:3. Necelých osm vteřin před koncem druhé třetiny totiž poslal Edmonton do vedení Connor McDavid, jenž využil přesilovku.

Hokejisté Chicaga to ovšem nezabalili a hned zkraje třetího dějství měl velkou šanci útočník Jonathan Toews – z levé strany dorážkou nastřelil tyč. Vyrovnání přinesla až 55. minuta, skóroval Matthew Highmore.

Rozhodující moment nastal v čase 58:44. Toews nejprve uspěl na vhazování proti Leonu Draisaitlovi a krátce potom šťastnou tečí (kolenem) usměrnil touš za Mikka Koskinena.

Od modré čáry zprava nahazoval kotouč na bránu Connor Murphy, přičemž

v zápise nějakou chvíli figuroval jako autor vítězné trefy. Jeho střelecký pokus tečovala také hokejka bránícího Ethana Beara.

Pro Toewse se každopádně jednalo o druhý gól večera a celkově čtvrtý v kvalifikačním kole. Není překvapením, že byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Čtvrtý zápas kvalifikace mezi Blackhawks a Oilers se hraje v noci na sobotu od 00:45 SEČ.

