Vyhazov! Todd Reirden po dvou sezonách končí jako hlavní trenér Capitals

Další neúspěch v prvním kole play-off odnesl vyhazovem. Todd Reirden po dvou sezonách končí jako hlavní trenér Washington Capitals, klub skutečnost oznámil před malou chvílí na svých webových stránkách.

Čekala se vyrovnaná série, proti sobě se postavili dva giganti. Po pěti utkáních je ale konec, Washington se překvapivě loučí s bublinou v Torontu, když byl proti Islanders schopen uhrát jedinou výhru.

A vedení došla trpělivost.

„Náš tým má vysoká očekávání a cítili jsme, že je potřeba udělat na lavičce změnu," sdělil generální manažer týmu Brian MacLellan.

První na ráně byl hlavní trenér Todd Reirden. Právě za jeho éry tým vypadl dvakrát v řadě hned v prvním kole. Letošnímu selhání předcházelo loňské zklamání s Carolinou, která Capitals vyřadila v sedmi zápasech.

Právě tyto výsledky jej stály místo na lavičce Washingtonu.

Reirden, osmnáctý trenér v historii Capitals, zapsal za dvě sezony ve funkci bilanci 89-46-16. Předtím zde čtyři roky vykonával roli asistenta.

„Toddovi bychom chtěli poděkovat za veškerou tvrdou práci a úsilí, kterou zde odvedl. Dlouho byl důležitou součástí našeho týmu, včetně cesty za Stanley Cupem v roce 2018. Přejeme mu a jeho rodině jen to nejlepší," pokračoval.

Měl to být on, kdo naváže na úspěch Barryho Trotze a pomůže k tomu, aby parta kolem kapitána Alexandra Ovečkina došla každý rok co nejdál. To se ale nepodařilo, vedení klubu tedy vloží důvěru do jiného muže.

Dá se očekávat, že u Reirdena čistka neskončí.

