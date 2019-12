Vyhazov mě překvapil, přiznal DeBoer. Přijme výzvu jinde?

Patří k nejúspěšnějším trenérům NHL právě končící dekády. V roce 2012 dovedl do finále Stanley Cupu New Jersey, o čtyři roky později zopakoval to samé na lavičce San Jose Sharks. Po špatném úvodu letošní sezony se však kouč Peter DeBoer musel s kalifornskou organizací rozloučit, další šanci nedostal. Kanaďan bude i tak na léta strávená pod střechou SAP Center vzpomínat v dobrém.

„Abych pravdu řekl, můj vyhazov mě překvapil,“ připustil DeBoer novinářům s odstupem času, když opadly největší emoce. „Za působením v San Jose se každopádně budu ohlížet pouze pozitivně.“

Jen pro připomenutí: Peter DeBoer dostal padáka 11. prosince po prohře Sharks s Nashvillem (1:3), společně s ním šátečkem na rozloučenou mávali také asistenti Dave Barr, Steve Spott a Johan Hedberg.

„Když se podíváte na trenéry napříč profesionálními sporty v Severní Americe, tak ti v NHL mají u týmů nejkratší působení,“ odtušil správně. „Všichni koučujeme s tím, že k vyhazovu může kdykoli dojít, je to součástí naší práce a přijímáme to,“ snažil se hledat pozitiva.

San Jose pod DeBoerem pokaždé postoupilo do vyřazovacích bojů (samozřejmě vyjma aktuálního ročníku, který započítat nelze) a kromě zmíněného finále Stanley Cupu proti Pittsburgh Penguins si užilo i příchod několika velkých tváří. Mezi nimi vyčnívá nejlépe placený obránce ligy Erik Karlsson, o jehož přínosu ale fanoušci Žraloků poslední dobou pochybovali.

„Vždycky, když si vzpomenu na San Jose, tak se mi vybaví skvělí fanoušci, výborní majitelé klubu i management. Obdivuji práci generálního manažera Wilsona i vlastníka Plattnera,“ pokračoval jednapadesátiletý lodivod v superlativech.

Nezapomněl připomenout, že navzdory pravidelným upozorněním odborníků o zavírajícím se „okně pro úspěchy“ dokázali Sharks pokaždé předvádět solidní hokej po celou základní část, a navrch ještě dokráčet daleko v jarních bojích o stříbrný grál.

„Navíc parta kluků ve mně za uplynulé čtyři roky zanechala spoustu nezapomenutelných zážitků. Bylo štěstí, že jsem mohl pokaždé přijít do kabiny plné úžasných lidí, jedněch z nejlepších, na které jsem ve sportovním prostředí narazil. Makali na sobě, pracovali každý den, šli příkladem a zároveň se u toho bavili. Nikdy na ty roky v San Jose nezapomenu,“ chválil své bývalé svěřence.

Otázka je, jak moc se Sharks baví letos. Ani odchod DeBoera totiž nepomohl, od chvíle, kdy kormidlo převzal prozatímní kouč Bob Boughner, prohráli hokejisté v tyrkysových dresech dva ze tří duelů, navíc na domácím ledě. Nejprve schytali vysokou porážku od Rangers (3:6), načež sice udolali Vancouver (3:2), ale vzápětí ztratili slibně rozehraný mač s Arizonou (2:3). Z posledních 9 střetnutí San Jose padlo osmkrát. A příčky zajišťující účast play-off se jim vzdalují.

Jak jsme nedávno psali zde, není vyloučené, že Peter DeBoer přijme ještě letos novou výzvu u jiného celku NHL. Což dokládají také jeho vyjádření.

„Jsem jako všichni soutěživí trenéři. Nejdřív si člověk řekne, že bude potřebovat pauzu na odpočinek, ale za dva dny začne zase přemýšlet o koučování a o návratu do akce spíš dříve než později,“ uzavřel.

