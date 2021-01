Všechno jinak. Divize ponesou jména po sponzorech, NHL potřebuje peníze

Money talks, zpívala kdysi slavná australská kapela AC DC. Také NHL čelí kruté ekonomické realitě a dělá ústupky, které by si dřív sotva kdo dovedl představit.

Základní problém zámořské hokejové soutěže je velká závislost na příjmech ze vstupného. O to s ohledem na celosvětovou pandemii přichází. Na Floridě či Dallasu sice odvážně ohlásili, že nějaké fanoušky do arén možná pustí, bude to ale omezené množství a za přísných podmínek. Jinak je situace víceméně všude stejná – hokej začne 13. ledna bez diváků.

Jelikož příjem ze vstupného tvoří u NHL něco mezi třetinou až polovinou celkových tržeb, vzniká problém. Liga hledá, kde sehnat nějaký ten dolar. Angličtina má pro ten účel krásné spojení „become creative“. NHL se „stává tvořivou“ v hledání náhradních finančních zdrojů.

V úterý liga oznámila, že uzavřela partnerství se čtyřmi hlavními sponzory, kteří se nejspíš objeví na přilbách hráčů a současně budou vetknuti do názvů čtyř nově přerozdělených divizí.

Severní kanadská divize by tak měla být oficiálně známá jako Scotia North Division. Západní jako Honda West Division, Centrální jako Discover Central Division, Východní jako MassMutual East Division. Jména divizí, související s jejich novým rozdělením, jsou zamýšlena jen pro tuto sezónu. Zámořský tisk ale už teď upozorňuje, že určité variace sponzorství se mohou vrátit i v budoucnu.

National Hockey League zatím pokušení prodávat prostor na dresech, výstrojí či ledu odolávala, což fanoušci jistě oceňovali. Známe to, doma někdy není pro samé reklamy vidět puk. Toronto Star se v tomto duchu ptá: „Je to další krok směrem, kdy se týmy stanou ‚pojízdnými billboardy‘, jako to známe z evropských lig?“

Snad ne. Jde ovšem o zřejmou reflexi tíživé ekonomické reality. NHL je na rozdíl od ostatních severoamerických profesionálních soutěží hodně závislá na příjmech ze vstupného, jinými slovy neprodává tak dobře televizní práva (byť zde došlo za posledních dvacet let k velkému zlepšení). Peníze od čtyř velkých sponzorů budou v době nouze vítanou injekcí.





