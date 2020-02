Vrátí se Hronek do sestavy Detroitu? Kolotoč NHL přináší deset utkání

Deset utkání okoření nejen fanouškům v Česku noc z čtvrtka na pátek. Vrátí se do sestavy obránce Filip Hronek, zvítězí Tampa v osmém vzájemném utkání proti Chicagu v řadě a jak se změní postavení týmů pro blížící se play off? I dnešní várku zábavy nejlepší hokejové soutěže světa se vyplatí sledovat.

01:00 Florida Panthers – Toronto Maple Leafs

Zvítězit i ve třetím vzájemném utkání letošní sezony se dnes pokusí hokejisté Floridy, kteří od 1:00 hostí na svém ledě Toronto. Maple Leafs můžou jít do zápasu s mírným sebevědomím, naposledy dokázali vyhrát 4:3 na ledě Tampy. Rovněž Panthers v posledním duelu triumfovali 2:1 v Arizoně. Oba týmy se snaží ukořistit třetí místo v Atlantické divizi, momentálně ho drží Leafs, kteří mají o dva body (a jeden odehraný zápas) více. Do sestavy Panterů se v utkání proti Coyotes vrátil obránce Mike Matheson, Toronto se naopak příští čtyři týdny bude muset obejít bez obránce Jakea Muzzina, jenž si proti Lightning zlomil ruku. Nahradit by ho měl nedávno vyměněný a z farmy povolaný Calle Rosen.

01:00 Montreal Canadiens – New York Rangers

Relativně těsně jsou od sebe v tabulce vzdálení také hráči Montrealu a Rangers, kteří se nacházejí ve skupině týmů, které by rády vybojovaly jednu z divokých karet. Lépe, a se čtyřbodovým odstupem na osmý Columbus, na tom jsou Jezdci, již vyhráli tři utkání v řadě, včetně posledního duelu proti Islanders, jenž rozhodl po půl minutě prodloužení Mika Zibanejad. Canadiens prožívají výsledkově horší období, když v úterý nedokázali navázat na dvě vítězství a prohráli v prodloužení s Vancouverem. Habs se nebudou moci spolehnout na služby Victora Meteho, jenž chybí od 18. února a v základní části si už nezahraje. Do sestavy Newyorčanů se možná vrátí útočník Pavel Bučněvič, který v minulém utkání chyběl poté, co byl v neděli u autonehody.

01:00 Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks

Reprízu finále Stanley Cupu z roku 2015 nabídne NHL v Tampě, která se pokusí vyhrát osmé utkání proti Chicagu v řadě. Jinak se však ani jednomu týmu v poslední době příliš nevede – Blackhawks prohráli čtyři z posledních pěti zápasů, Lightning tři, naposledy doma podlehli Torontu. V sestavě Bolts možná bude absentovat kapitán Steven Stamkos, který nedohrál zápas proti Leafs a kvůli jehož pravděpodobné absenci byl z farmy povolán Mitchell Stephens. Chicago se s žádnou novou absencí potýkat nemusí.

01:30 Boston Bruins – Dallas Stars

Vedoucí tým NHL Boston hostí od půl druhé Dallas, který přijíždí do TD Garden s cílem prodloužit sérii dvou výher. To Bruins budou chtít vlastní dvouzápasovou šňůru proher ukončit a opět se vrátit na vítěznou vlnu. V kádru Stars velmi pravděpodobně nepočítejte s obráncem Stephenem Johnsem, Medvědům bude i nadále chybět český útočník Ondřej Kaše. V brankách nejspíše začnou Tuukka Rask a Ben Bishop.

01:30 Detroit Red Wings – Minnesota Wild

Přerušit současnou sérii tří proher budou v utkání proti Minnesotě hokejisté Detroitu, kteří beznadějně paběrkují na dně Východní konference. Wild, se 67 body momentálně předposlední v Centrální divizi, v poslední době střídají výhry s prohrami – v posledním zápase zdolali na domácím ledě 5:4 Columbus. V sestavě Rudých křídel by se měl objevit Adam Erne a nově získaný Sam Gagner, otazník naopak visí okolo Robbyho Fabbriho, Gustava Lindströma a českého obránce Filipa Hronka, který chyběl v posledních čtyřech zápasech a který se sice naplno zúčastnil středečního tréninku, ale stále neví, zda nastoupí.

01:30 Ottawa Senators – Vancouver Canucks

Jediné kanadské derby dnešní hrací noci hostí od půl druhé Ottawa, kam k letošnímu druhému vzájemnému zápasu dorazí hokejisté Vancouveru. Zatímco Senators už na postup do vyřazovacích bojů nepomýšlejí, Canucks se nacházejí ve skupině týmů, které bojují o jedno z prvních tří míst Pacifické divize zajištujících účast v play off. Momentálně jsou se 74 body druzí za Vegas a nad Edmontonem a Calgary, ale bodové rozdíly jsou velmi těsné. Zatímco domácí poslední tři duely prohráli, hosté v minulých dvou zvítězili a totéž budou chtít udělat i dnes. Senátoři nebudou moci nasadit Colina Whitea ani Anthonyho Duclaira, Filip Chlapík byl poslán na farmu. Sestava Kosatek by měla zahranovat i obránce Tylera Myerse, jenž kvůli nemoci chyběl na středečním tréninku.

02:00 Nashville Predators – Calgary Flames

Souboj dvou týmů, které jsou na tom téměř identicky, uvidí Nashville, který od 2:00 hostí Calgary. Plamenům momentálně se 72 body náleží první divoká karta, Predators se 70 ta druhá. Odstupy v Pacifické divizi pro Calgary i na divokých kartách pro Predators jsou však malé a každý bod bude důležitý. Oba dva týmy poslední dva zápasy vyhrály, oba dva pak z posledních pěti urvaly tři vítězství. Nashville se možná bude muset opět obejít bez nemocného Pekky Rinneho, v sestavě Flames pak nejspíše znovu nenastoupí zraněný kapitán Mark Giordano.

02:00 St. Louis Blues – New York Islanders

Už šestou výhru v řadě se dnes pokusí získat hokejisté St. Louis, kteří se s 84 body vyhřívají na čele Západní konference. Soupeřem jim budou New York Islanders, neúspěšní v pěti z posledních sedmi duelů, kteří ovšem urvali poslední čtyři vzájemné duely proti Blues. Obhájci Stanley Cupu nemůžou po zbytek ročníku počítat s obráncem Jayem Bouwmeesterem, který na začátku února zkolaboval kvůli problémům se srdcem. Ostrované, v jejichž dresu se ve svém prvním utkání po výměně z Ottawy prosadil Jean-Gabriel Pageau, ještě neví, zda budou moci nastoupit obránce Andy Greene a útočník Michael Dal Colle, kteří se zranili v úterním zápase proti Rangers.

02:00 Winnipeg Jets – Washington Capitals

Druhé z back-to-back utkání sehrají ve Winnipegu místní Tryskáči a hosté z Washingtonu, kteří předchozí duel na domácí půdě zvládli 4:3 po nájezdech. Do nich zasáhla i nová posila Ilja Kovalčuk, ale gól nevstřelila. Jinak se však Capitals v poslední době nedaří tak, jak by chtěli – ze šesti utkání čtyřikrát prohráli –, Winnipeg ovšem prohrál třikrát v řadě a balancuje na hraně postupu do play off. V brance hostů by měl začít Braden Holtby, pouze na tribuně zůstane útočník Brendan Leipsic. Domácí nasadí do branky Laurenta Brossoita, kvůli zraněním se nepředstaví obránci Josh Morrissey a Sam Niku, Logan Shaw bude jen zdravým náhradníkem.

04:30 San Jose Sharks – New Jersey Devils

Herní noc uzavřou spíše už ranním zápasem hráči San Jose a New Jersey, dva týmy z chvostu obou konferencí, kterým už v letošním ročníku o příliš nejde. Obě mužstva se ale nacházejí ve zcela odlišných pozicích – Žraloci, kteří se vracejí domů po čtyřzápasovém venkovním tripu, prohráli pět utkání v řadě, zatímco Ďáblové z posledních pěti čtyři vyhráli. Ani u jednoho mužstva se nečekají podstatnější změny v sestavě.

