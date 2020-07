Vlastní Habs pacienta nebo korunního Pri(n)ce? Jejich jednička musí v kempu máknout

Tento týden se dlouholetý brankář Montrealu Carey Price vrátil v plné polní na led. Přesto ještě na konci června tuto možnost velmi zvažoval a patřil k velkým skeptikům. Požadoval po funkcionářích NHL záruku, že se postarají o bezpečný průběh play-off. Jinak prý boj o Stanley Cup raději odloží.

„Je to složitá situace. Střídá se ve mně pesimismus s optimismem. Chci sice dostat možnost vyhrát pohár, ale taky toužím po tom mít i nadále normální život,” vykládal Price ještě před dvěma týdny stránce CBC.

Nyní je dvaatřicetiletý rodák z Vancouveru zpátky mezi tyčemi a může ke své sadě individuálních i týmových ocenění připsat úspěšný zářez z vyřazovacích bojů NHL. Na farmě už titul v minulosti vychytal, jenže v nejlepší lize světa mu celkové vítězství zatím pokaždé uniklo.

Právě na jeho zádech by měla ležet největší tíha zodpovědnosti. Pokud v následujících měsících odvede kvalitní práci, může na konci sezony pozvednout Stanley Cup. Je to možná neočekávaný scénář, ale rozhodně má reálný základ.

Ligu už vyhráli i starší gólmani než Price. Ne náhodou mu doma na poličce visí zlaté medaile z mistrovství světa juniorů, Světového poháru či olympiády v Soči. Právě na ní odchytal pět utkání s těžko uvěřitelným průměrem 0,59 branky na zápas a úspěšností 97,2 procenta.

VIDEO – Carey Price poprvé zpátky v tréninku:





Zvýšený tep a rychlejší frekvence dechu

Pod tlakem odvádí maskovaný muž, který se v minulosti neštítil divokých večírků nebo kouření cigaret, velmi dobré služby celou kariéru. Novináři Kyle Bukauskas a Eric Engels přesto predikují, že by tentokrát mohlo být všechno jinak.

Zřejmě právě kvůli odmítavému postoji Price, který sezonu dohrát původně nechtěl, reportéři Sportsnet otevřeně zapochybovali o fyzické připravenosti gólmana, který brankovišti Habs vládne od roku 2007.

Pokud by skutečně jeho kondice v průběhu koronavirové pauzy klesla, mohl by to být značný problém nejen z hlediska Priceovy formy, ale také vzhledem k riziku zranění. V posledních letech začal kanadský strážce branky připomínat spíše panáčka z porcelánu. Nejvíce se u něj zdravotní indispozice promítly v sezoně 2015/16, kdy vinou poškozeného kolena a problému ve spodní části těla zvládl jen 12 startů.

Nic takového si frankofonní celek, který už léta marně shání obstojného náhradníka, nemůže v blížícím se play-off dovolit. I krátkodobý výpadek by znamenal katastrofu. Charlie Lindgren, Keith Kinkaid nebo Cayden Primeau letos NHL okusili ve stopovém množství. Sázet na ně by byl ohromný risk.

ČTĚTE TAKÉ: Jsem zcela připraven chytat v NHL, tvrdí Lindgren odhodlaně

Na druhou stranu zmínění žurnalisté zapomínají na fakt, že Price za 13 ročníků strávených v Montrealu pouze dvakrát klesl pod 40 odchytaných zápasů. Nikdy si tak nevyzkoušel, jaké to je jít do bojů o pohár lorda Stanleyho zcela odpočatý. Zejména v minulých čtyřech letech mu pokaždé docházel dech, protože se nemohl opřít o svého kolegu na střídačce a mnohdy absolvoval až nesmyslný počet partií. Teď bude naopak čerstvý jako bylinky ze zahrádky. A jestli nepodcení přípravný kemp, může se rychle dostat do formy.

Share on Google+