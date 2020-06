Vitalij Kravcov dorazí na tréninkový kemp Rangers, zvládne se prosadit?

Už za dva týdny v zámoří (snad) odstartují tréninkové kempy; New York Rangers se přitom mohou těšit na zajímavou posilu. Dorazí totiž útočník Vitalij Kravcov.

Skutečnost oznámil v úterý prezident klubu John Davidson. Hráč tak bude mít znovu příležitost zabojovat o místo v sestavě Rangers.

„Pokud jde o Kravcova... dorazí na náš tréninkový kemp. Uvidíme, jak to s ním dopadne. Určitě budeme potřebovat tým rozšířit a získat nějaké dovednosti," zmínil Davidson.

Kravcov, dvacetiletý Rus, byl Rangers vybrán na Vstupním draftu NHL 2018 v prvním kole, jako celkově devátý muž v pořadí.

V září na tréninkovém kempu New Yorku neuspěl, tým jej poslal na farmu k Hartford Wolf Pack (AHL). Koncem října Vitalij Kravcov zamířil domů, do Kontinentální hokejové ligy, kde hájil barvy mateřského Traktoru Čeljabinsk.

Před Vánocemi už byl ale zase zpět v Severní Americe. ... Za Hartford v sezoně 2019-20 odehrál 39 zápasů, přičemž v nich vstřelil šest gólů a zapsal celkem 15 kanadských bodů.

„Chtěl se okamžitě prosadit, což se mu nepodařilo a trápilo ho to. Ale pomohli jsme mu a budeme v tom pokračovat. On je naše velká naděje," poznamenal Davidson.

„Někteří hokejisté dozrají rychle, jiným to trvá déle. Jeho hra se mi moc líbí.

A stále je velmi mladý. ... No, uvidíme. Záleží to na něm. Od začátku kempu jej budeme sledovat," doplnil.

Rangers se v kvalifikačním kole střetnou o postup do play-off s divizním soupeřem, Carolina Hurricanes. Předkolo se bude hrát na tři vítězná utkání.

Čtěte také:

→ Hrdina, či padouch? Za mořem volají po přejmenování Conn Smythe Trophy

Share on Google+