Vegas si pojistili Carriera na další čtyři roky

William Carrier, jeho si Vegas Golden Knights vybrali ve svém rozšiřovacím draftu v roce 2017, obdržel novou smlouvu. U Rytířů bude působit další čtyři roky, během nichž si vydělá celkem 5,6 milionů dolarů.

„Jsem šťastný,“ uvedl Carrier, kterému po sezoně končí dvouletý kontrakt s výdělkem 725 tisíc dolarů ročně a měl se stát chráněným volným hráčem. „Nikdy nevíte, co očekávat, obzvlášť v létě. Jsou tréninky, kluci mluví o smlouvách, také víte, že můžete být vyměněný. Je dobré získat jistotu.“

„Máte to ve své hlavě, že je rok, kdy hrajete o smlouvu. Snažíte se odvádět ze sebe ještě víc než jen to nejlepší, překonávat se. Teď je to za mnou,“ podotkl.

Pětadvacetiletý útočník, který byl v roce 2013 draftován St. Louis ve druhém kole, v této sezoně odehrál 65 zápasů, ve kterých dal 7 branek a přidal 11 asistencí. Jeho specifikací není samotná produktivita, je spíš defenzivněji laděným útočníkem.

V NHL odehrál během čtyř sezon (tři u Vegas, jedna u Buffala) 197 zápasů s bilancí 21 branek a 17 asistencí. V play off přidal v dresu Vegas dalších 17 utkání.

