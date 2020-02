Vegas sahá po dvojnásobném šampionovi. NHL je byznys a výměna může přijít, ví Martinez

Proti Winnipegu nehrál. Vysokou porážku Los Angeles jen sledoval z tribuny. Alec Martinez je momentálně příliš cenný na to, aby zasáhl do prakticky bezvýznamné partie. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu je totiž na prodej, v dohledné době se má všestranný obránce stěhovat do Vegas. Proč tedy riskovat? Vždyť případné zranění by trejd zhatilo.

Výborně blokuje střely, dobře bruslí, umí procpat puky od modré na branku. Má svižnou, nenápadnou střelu zápěstím, dokáže se do kotouče opřít z voleje. A je skvělý směrem dozadu.

Tak popisuje svého parťáka Martineze hvězdný Drew Doughty. "Alec by vylepšil každý klub v NHL," je si jistý. "Má dobrý charakter a je opravdovým profesionálem," dodal.

Martinez v minulosti pomohl Králům ke dvěma Stanley Cupům, dokonce má na kontě jeden vítězný gól celého play off (2014). "Samozřejmě svou situaci vnímám a lhal bych, kdybych nad tím nepřemýšlel. Výměna může přijít, NHL je byznys," ví dvaatřicetiletý zadák. "Ať budu působit kdekoliv, budu makat naplno."

Po sezoně 2020-2021 mu končí šestiletá smlouva a on dobře chápe, že vzhledem k bídě Kings spočívá jeho největší hodnota ve výměně.

Zkušený bek v této sezoně laboroval se zraněným zápěstím, dokonce musel na operaci. Přesto stihl odehrát 41 zápasů, bral v nich osm bodů za gól a sedm asistencí a cítí, že v posledních zápasech jde jeho forma nahoru.

Vyhlédli si ho Golden Knights, údajně za něj nabízejí dva výběry ve druhém kole draftu. Očekává se, že obchod bude dotažen během středy. Pro Los Angeles by šlo o druhý zářez během několika dní, o dům dál už pustil GM Rob Blake Tylera Toffoliho. Střelec hattricku pod širým nebem zamířil do Vancouveru.

Pokud by z nastíněného trejdu nakonec sešlo, pro Martineze by to žádnou jistotu neznamenalo. V hledáčku ho mají i jiné celky NHL, mluví se například o Calgary Flames.

