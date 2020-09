Vegas prahne po vyrovnání, šanci dostane dneska v noci

I dnes je na programu jedno utkání play-off NHL, a to zápas číslo čtyři mezi Dallasem a Vegas. Stars si mohou vítězstvím zajistit první mečbol, a výrazně se tak přiblížit postupu do finále. Naopak Golden Knights skoro až potřebují vyhrát, pokud chtějí zůstat klidní.

02:00 Dallas Stars – Vegas Golden Knights

Stav série: 2 – 1

Prohrávat 3:1, nebo jít do pátého zápasu za smírného stavu 2:2? To je velký rozdíl a obě strany to moc dobře vědí.

V sérii zatím padá mimořádně málo branek, Vegas vstřelilo o jednu více (5), přesto na zápasy prohrávají. První utkání ovládl Dallas nejtěsnějším možným způsobem, když v základní hrací době vyhrál 1:0, ve třetím klání poté po 31 vteřinách v prodloužení rozhodl o zisku druhého bodu Alexander Radulov.

Otazník visí nad účastí českých zástupců. Respektive jeden. Tomáš Nosek řeší menší problémy z posledních duelů a rozhodne se až těsně před úvodním vhazováním, zdali do utkání nastoupí. To Radek Faksa stráví kvůli nespecifikovanému důvodu zápas na tribuně.

V brankovišti se zcela jasně objeví Anton Chudobin a pravděpodobně také Robin Lehner, jenž zatím dostává přednost před Marc-André Fleurym. V posledních hodinách se také objevily spekulace, že švédský gólman prodloužil s Golden Knights smlouvu na dalších pět let za 25 miliónů doalrů. Sám Lehner podpis popírá.

