Vegas Golden Knights a shrnutí sezony 2019-20: Nečekaná změna trenéra prospěla

Vloni skončili Zlatí rytíři v prvním kole play off, když v rozhodujícím sedmém utkání nestačili na San Jose. I tak ale můžeme o Vegas říci, že zažívá skvělý vstup do NHL a letos to Golden Knights opět potvrzovali.

Jak jistě nikomu neuniklo, už ve svém prvním ročníku se dostali až do samotného finále Stanley Cupu, kde nakonec nedokázali vzdorovat Capitals z Washingtonu. Ve druhé sezoně, jak bylo zmíněno, opět účast ve vyřazovacích bojích, tudíž Golden Knights neměli důvody k větším změnám v kádru.

Ty nakonec byly pouze vynucené. Jako například odchody P.-E. Bellemarea či R. Carpentera, kteří se prvního července stali nechráněnými volnými hráči a kývli na nabídku z jiného klubu. Pomocí výměn, aby se uvolnil prostor pod platovým stropem, odešli Colin Miller a Erik Haula.

Žádná nová známější tvář do týmu nepřibyla.

Nečekaná změna

I díky slabší Pacifické divizi se už od prvních utkání drželo Vegas mezi postupujícími celky. V polovině prosince patřilo dokonce mezi nejlepší desítku týmů v celé soutěži, co se týče získaných bodů.

Následovalo ovšem nevýrazné období, ve kterém Golden Knights hned několikrát prohráli. Ztráty se sčítaly a Golden Knights se najednou propadli až na hranici druhé divoké karty. Statistiky sice jasně dokazovaly, že to bylo pouze temné období, se kterým se potká během dlouhé sezony většina týmů, neboť i přes ony prohry bylo Vegas po většinu utkání lepším celkem, ale, jak se hokejově říká, nelepilo to.

Kelly McCrimmon, generální manažer klubu, už ovšem další šance očividně Gallantovi dávat nechtěl, odvolal ho a nahradil ho Peterem DeBoerem.

Byť zprvu byla tato změna z velké části kritizována, ukázala se nakonec jako prospěšná. DeBoer moc dobře věděl, že Golden Knights i před jeho příchodem hráli dobrý hokej, jen potřebovali zase získat jednoduchost na své hokejky.

To se bývalému kouči New Jersey či San Jose povedlo a Golden Knights od jeho příchodu patřili mezi nejlepší týmy v NHL. Ve 22 utkáních získalo Vegas 32 bodů, lépe si žádný tým ze Západní konference už nevedl a Zlatí rytíři se vyhoupli až na první místo v divizi.

Duo Pacioretty-Stone

Téměř každý tým, respektive jejich generální manažer, usiluje o to, aby dokázal svůj kádr vylepšit co nejrychleji a nejvíce, jak jen dokáže. Velmi často se pak dočteme o tom, že ti nejlepší, nejkvalitnější hráči jsou nedotknutelní a nedají se získat.

Jenže, když jednou byl vytrejdován i takový velikán jako Wayne Gretzky, může být vyměněný už kdokoliv. Vegas se povedlo během jednoho roku přivést hned dva útočníky, kteří už přicházeli s vysokou reputací. Nejprve Maxe Paciorettyho z Montrealu v září 2018, následně na jaře 2019 pak Marka Stonea z Ottawy.

Ti dva? Jakoby se hledali, až se našli. Pacioretty v lajně s Markem Stonem opět ožil, v 71 utkáních nasbíral 66 bodů (32+34), zatímco druhý jmenovaný 63 bodů (21+42) v 65 duelech. Oba se stali jasnými tahouny ofenzívy Golden Knights a společně se zadákem Sheou Theodorem nejdůležitějšími hokejisty klubu.

Velké ambice

Golden Knights rozhodně nejsou typickým nováčkem v NHL. Zatímco předchozí nové kluby dlouho čekaly na své úspěchy, Vegas od svého počátku míří k nejvyšším příčkám. A jinak tomu nebylo a není ani letos.

Důkazem toho je i zisk Robina Lehnera, jednoho z nejlepších brankářů v lize, před uzávěrkou přestupů z Chicago Blackhawks. Ten sice stihl odchytat pouze tři utkání, ale velmi hlasitě si říkal o post jedničky místo Marca-Andre Fleuryho, který letos zažíval slabší ročník.

Další velkou akvizicí byl Alec Martinez z Los Angeles. Šířku útoku doplnil pak Nick Cousins z Montrealu, který v podstatě nahradil Codyho Eakina, jenž byl vytrejdován do Winnipegu.

Golden Knights těmito změnami dali jasně najevo, že touží po Stanley Cupu.

Co bude dál?

Ať už se letošní ročník dohraje, nebo ne, tak kompletní jádro týmu má smlouvu i na další ročník. Tudíž v létě bychom se měli dočkat pouze menších změn. Zajímavější otázkou může být Robin Lehner, který ale velmi pravděpodobně zamíří po roce opět na trh volných hráčů, neboť Vegas má pod smlouvu Fleuryho ještě na další dvě sezony.

Nejpříjemnější zprávou pro generálního manažera pak mohou být letošní výkony S. Theodorea, který konečně hrál jako skutečný obránce číslo jedna, zařadil se mezi širší špičku elitních obránců v celé lize, přičemž v platovém stropu zabírá "pouhých" 5,2 milionů dolarů. Smlouva mu vyprší až v létě 2025 a už dnes se jedná rozhodně o jeden z nejvýhodnějších kontraktů v celé NHL.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 39-24-8, 86 bodů

Postavení v tabulce: 1. místo v Pacifické divizi

Vstřelené branky: 224 ... 9. místo ... (3.15 na zápas)

Obdržené branky: 209 ... 13. místo ... (2.94 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Max Pacioretty (LK)... 66 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Max Pacioretty (LK) ... 32 gólů

Nejvíc výher: Marc-Andre Fleury (G) ... 27 výher

Nejlepší úspěšnost: Robin Lehner (G) ... %ús 94.0

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Tomáš Nosek (LK) ... 67 zápasů ... 8 gólů ... 7 asistencí ... 15 kanadských bodů ... +/-: 2 záporné body



