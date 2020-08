Večerní program: Islanders mají mečbol, Arizonu a Nashville čeká třetí duel

NHL má dnes na programu dalších šest duelů: dva o umístění a čtyři v rámci předkola play-off. V pro evropského fanouška příznivý čas je naplánováno úvodní buly duelů Florida - Islanders a Arizona - Nashville.

18:00 Florida Panthers - New York Islanders

Stav série 0-2

Florida se po dvou porážkách naklání nad propastí a hrozí jí nejrychlejší možné vypadnutí z letošního play off. Ve třetím utkání se zcela jistě bude znovu opírat o zákroky ruského brankáře Sergeje Bobrovského, který zejména v prvním zápase dlouho držel Panthers ve hře o premiérové vítězství v sérii.

“To utkání mu skutečně vyšlo,” chválil pro NHL.com kouč Joel Quenneville. “Předvedl hned několik klíčových zákroků, kdy byl proti střelci zcela sám. Pohyboval se opravdu rychle a dával nám šanci uspět.”

Ve druhém klání Bobrovský kapituloval celkem čtyřikrát. Nejméně mu vyšla druhá perioda, kdy z deseti ran Islanders propustil hned tři. Na soupisku by se mohl znovu vrátit centr Lucas Wallmark, který se v pondělí zapojil do tréninku a Cats měl pomoci už během druhého duelu. V něm ale nakonec nenaskočil. Kdo naopak Floridě zcela jistě chybět nebude, to je zadák Mike Matheson. Za zásah vysokou holí do obličeje Brocka Nelsona neschytal od disciplinární komise stopku, ale pouze pokutu ve výši 2 500 dolarů.

Na straně newyorského klubu se vítězná sestava nemění. Po zranění stále není schopný pokračovat Johnny Boychuk, který předčasně opustil úvodní utkání kvalifikačního kola. Na jeho místo poté naskočil veterán Andy Greene.

Mezi tři tyče znovu vyrazí Semjon Varlamov, společně s Petrem Mrázkem a Camem Talbotem třetí brankář v této vyřazovací části, který ve dvou startech nepoznal chuť porážky. Včerejší duel obohatil 26 zákroky. Rozdílovým hráčem se stal jeho kolega z útoku Jordan Eberle, jenž nasázel dva góly včetně vítězné trefy.

20:30 Arizona Coyotes - Nashville Predators

Stav série 1-1

Oba zápasy této série měly naprosto rozdílný průběh a také výsledek. Zatímco v úvodním klání se Yotes opírali o skvělé bruslení, přechod středního pásma a soustředěný výkon gólmana Darcyho Kuempera, v tom druhém jim všechny ničivé zbraně vypověděly službu. Naopak to byl Nashville, který v ofenzivě zaznamenal efektivnější okamžiky a vypracoval si vedení 4:0, než se Coyotes v poslední minutě povedlo dvěma zásahy korigovat podobu skóre.

Za vyrovnaného stavu tak přichází možná nejpodstatnější duel celé série. Vítězství v něm bude znamenat nespornou psychickou výhodu pro další pokračování tohoto kvalifikačního zápolení.

Arizona ani pro duel s pořadovým číslem tři nemůže počítat s útočníkem Nickem Schmaltzem, jenž byl po Tayloru Hallovi v základní části druhým nejproduktivnějším mužem na soupisce pouštního klubu.

Otazník visí i nad brankářem Antti Raantou, přestože paradoxně v dosavadním průběhu série nestrávil na ledě ani vteřinu. K újmě na zdraví patrně přišel při posledním předzápasovém rozcvičení a židli pro náhradníka opustil ještě v průběhu předchozího utkání. Pokud svůj problém vyřeší, mohl by tentokrát startovat od samého počátku.

Co se týká Nashvillu, žádné zásadní změny se neočekávají. Novinář Paul Skrbina z webu Nashville Tennessean pouze spekuluje, že by Predators mohli dát v kleci přednost sedmatřicetiletému veteránovi Pekka Rinnemu, který má bohaté zkušenosti v podobě 89 utkání ve vyřazovací části. Jeho krajan Juuse Saros v dosavadním průběhu série chytal výborně, avšak pro druhý zápas ve dvou dnech by trenéři Preds přece jen mohli sáhnout k nečekané rošádě, která by mladšímu z obou brankářů dopřála vítaný odpočinek.

