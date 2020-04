Ve stopách Makara. Hobey Baker Award získal obránce Scott Perunovich

Cena Hobeyho Bakera již zná svého letošního majitele. Ocenění pro nejlepšího hokejistu americké vysokoškolské soutěže (NCAA) putuje druhým rokem v řadě do rukou obránce.

Vítězem Hobey Baker Award za rok 2020 je prospekt St. Louis a obránce Minnesotské univerzity – Scott Perunovich. Jednadvacetiletý hokejista vyhrál hlasování před gólmanem Jeremy Swaymanen a útočníkem Jordanem Kawaguchim.

V minulosti získali tuto trofej například kapitán Buffala Jack Eichel, jeho spoluhráč Jimmy Vesey či útočník Flames Johnny Gaudreau. V NHL dnes najdeme i vítěze z řad obránců, v roce 2017 získal cenu Will Butcher, zadák Devils. Nejvíce však vyčnívá Cale Makar, který Hobey Bakar Award vyhrál rok před Perunovichem.

„Jsem nesmírně poctěn, že jsem letos získal ocenění Hobeyho Bakera. Pět dalších hráčů Minnesoty tuto prestižní cenu přede mnou, takže je pro mě čest se k ním připojit,“ komentoval ocenění sám Perunovich.

Blues si mladého zadáka vybrali na draftu 2018 z celkové pětačtyřicáté pozice. St. Louis si jej na konci března pojistili dvouletou nováčkovskou smlouvou.

Tuto sezonu odehrál americký talent čtyřiatřicet utkání, v nichž vstřelil šest branek a na čtyřiatřiceti se podílel asistencí. Se čtyřiceti kanadskými body skončil na druhém místě produktivity obránců za prospektem Nashvillu Davidem Farrancem. V počtu asistencí jej v celé lize předčil pouze útočník Jonathan Dugan.

Kvůli pandemii koronaviru přišel Petrunovich o možnost stát se potřetí v řadě šampionem NCAA. Minnesotě pomohl k titulu v letech 2018 a 2019. „Je to těžké s tím, co se teď děje. Samozřejmě to není konec sezony, který jsme chtěli, ale především se soustředíme, abychom překonali tuto COVID-19 krizi.“

Share on Google+