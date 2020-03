Vancouveru roste další hvězda. Jak je na tom Podkolzin?

Vancouver Canucks je považován za jeden z týmů hokejové budoucnosti. A není se co divit. Už letos tým z kanadského velkoměsta překvapuje, hraje parádní hokej a sbírá body. Přitom je opravdu velmi mladý. Jména jako Quinn Hughes, Elias Pettersson, Brock Boeser či Bo Horvat budou znít NHL ještě dlouhá léta. A to se ještě zapomíná na to, že v Rusku hraje další klenot této organizace. Vasilij Podkolzin.

Ruského mladíka si Canucks vybrali v loňském draftu z celkové desáté pozice. Pro letošek se ale, stejně jako většina mladých Rusů, rozhodl zůstat doma. Nicméně, start sezony se mu nepovedl podle představ. V prvních 17 zápasech nedokázal bodovat ani jednou. Více zarážející ale bylo, že na ledě trávil velmi málo času. Jenom pětkrát se během této doby dostal přes deset minut ve hře.

A kdyby to nestačilo, tak se ani nedokázal udržet v prvním týmu Petrohradu, putoval do nižší ligy, posléze pak do juniorů. V obou soutěžích vynikal, ale v KHL se ne a ne prosadit. Zde se ale hodí připomenout, že Petrohrad má každým rokem až neskutečně nabité mužstvo a nečeká se od něj nic menšího než vítězství Gagarinova poháru. A jaký trenér by si v takové situaci komplikoval život nějakým osmnáctiletým klukem na ledě, že?

Kromě toho měl také Podkozlin velkou úlohu v reprezentaci, se kterou se také podíval na MS juniorů. A to se mu velmi povedlo. Rusko sice skončilo druhé, ale on dokázal v sedmi zápasech získat pět bodů, čímž si trochu spravil náladu. A možná i tento šampionát změnil názor trenérského štábu Petrohradu. Po příjezdu z reprezentace totiž začal najednou dostávat větší šance.

Jeho čas na ledě se skoro v každém zápase pohyboval přes deset minut, ve svém třetím zápase po návratu získal první bod, a dokonce načal čtyřzápasovou bodovou sérii. V KHL má letos odehraných 30 zápasů, v nichž získal osm bodů. To nezní nic moc, ale když se na to podíváme blíž, zjistíme, že všechny body získal v posledních třinácti zápasech. To znamená 0,61 bodu na zápas.

A jak základní část ukončil, tak play-off začal. Petrohrad v první sérii ve čtyřech zápasech smáznul Viťaz a Podkolzin zaznamenal gól a dvě přihrávky. Obě asistence navíc byly primární.

Podkolzin má smlouvu s Petrohradem ještě na další sezonu, takže se dá očekávat, že v Rusku ještě rok zůstane a bude pokračovat ve svém vývoji. Jeho čas na ledě by měl růst, stejně jako jeho role v týmu. Jestli bude pokračovat ve stejném tempu, jaké v posledních týdnech nastolil, mají se ve Vancouveru na co těšit.

