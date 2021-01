Vancouver doufá ve zlepšení výkonů proti Montrealu, na programu celkem pět zápasů

Noc ze středy na čtvrtek nabídne v zámořské soutěži pět duelů. Napravit špatný začátek sezony touží hned tři týmy - Edmonton, Vancouver a San Jose. Všechny tyto celky ovšem čekají dost nároční soupeři. Oilers se střetnou s rozjetým Torontem, Shars čeká po porážce odveta proti St. Louis a Canucks vyzvou doma Montreal i s vírou, že se konečně začne dařit jejich oporám.

01:00 Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers

Edmontonu nepříjemně utíká začátek sezony. Ze čtyř zápasů vydolovali Oilers pouze dva body a ani nadcházející dvojzápas s Torontem pro ně nenabízí nic lehkého. Spíš naopak. Maple Leafs totiž začátek ročníku zachytili výtečně, vyhráli už třikrát a budou na domácím ledě favority přinejmenším ve středečním klání.

„Pořád se snažíme nějak najít. Musíme se stát více konkurenceschopní,“ hlesl trenér Olejářů Dave Tippett, který věří, že série čtyř venkovních zápasů tým nakopne. A proti Torontu by skutečně mohli najít slušnou střeleckou formu, zároveň ale s tak děravou defenzivou bude dost obtížné ubránit soupeřova útočná esa. Toronto bude chtít své soky přestřílet a pokud se obrana nějak zázračně nesemkne, rozhodně se to může podařit.

03:00 St. Louis Blues - San Jose Sharks

Tomáš Hertl je na startu zkráceného ročníku v parádní formě. Nasbíral už šest bodů, z toho čtyři v přesilovkách a hodlá to potvrdit i v dalším duelu proti St. Louis. Samotným Sharks se ovšem tolik jako Hertlovi nevede, kromě toho, že už dvakrát prohráli, tak v posledním duelu právě s Blues inkasovali pět branek a ofenzivní síla je jim v takových chvílích k ničemu.

Poprvé v sezoně se navíc trefil ryzí střelec Mike Hoffman, který je strašákem na soupisce St. Louis a na něj si musí San Jose dávat velký pozor.

Sharks zkusí do branky nasadit Martina Jonese, jehož čísla na začátku sezony ovšem nejsou nijak lichotivá. Má úspěšnost pouze 86,9%, na čemž musí nutně zapracovat.

03:30 Anaheim Ducks - Minnesota Wild

Anaheimu se povedlo po dvou porážkách vybojovat premiérové vítězství v první ze dvou vzájemných duelů s Minnesotou. Wild porazili nejtěsnějším možným rozdílem 1:0 a v brance se blýskl 34 zákroky John Gibson, na němž by Ducks chtěli stavět i v dalším souboji. Těžko si ovšem představit, že by druhý duel z tohoto dvojzápasu měl podobný průběh, a to i s ohledem na to, že Minnesota dokázala v předchozích dvou střetnutích dvakrát přehrát Los Angeles.

Jak ale naznačují i vzájemné zápasy z minulé sezony, Ducks jsou pro Wild poměrně často tuhým oříškem, a i když se jim dlouhodobě nedaří, na tyto soupeře umí zahrát. Menší komplikací ovšem může být pravděpodobná absence obránce Johna Mansona, který vynechal úterní trénink.

04:00 Vancouver Canucks - Montreal Canadiens

S průběhem sezony zatím mohou být spokojeni hokejisté Montrealu. Ze tří zápasů vydolovali slušných pět bodů, vcelku jim šlape defenziva a v útoku drží pěkný průměr čtyř vstřelených branek na zápas. To je obrovský rozdíl proti Vancouveru, který už má za sebou čtyři zápasy, ale hned tři z nich prohrál a inkasoval už 16 gólů.

Canucks přitom v minulé sezoně předváděli velmi dobré výkony, ale začátek tohoto zkráceného ročníku až nápadně připomíná sezonu 2016/17, kdy z toho byla pro Vancouver jedna velká blamáž. Dost podstatným problémem pro kanadský tým je, že se zatím vůbec nerozehrál Elias Petterson, který ve 4 duelech zaznamenal jen jednu asistenci, navíc se vůbec nedaří ani JT Millerovi a to je pro tento celek velké zklamání.

04:00 Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes

Posledním soubojem středečního programu bude duel mezi Vegas a Arizonou. Golden Knights jsou zatím v tomto ročníku neporažení, když dvakrát pokořili Anaheim a uspěli i v úvodním souboji s Arizonou, kterou přehráli 4:2. Vegas hodně těží z toho, že mohou nastupovat v plné síle bez podstatných absencí, k čemuž si mohou připočítat velmi úspěšnou tuhou obranu, jež inkasovala ve třech duelech pouze pětkrát a je prozatím nejlepší v lize.

Ani Coyotes ale nezahájili sezonu špatně. Sice prohráli zmíněný duel s Vegas a připsali si i porážku po nájezdech se San Jose, ale mají ze tří zápasů tři body a to není vůbec špatná bilance, i s přihlédnutím k tomu, že podle prognóz by neměla letos Arizona usilovat o postup do play-off.

Bohužel pro Kojoty, týmu by měl několik týdnů chybět vysoce produktivní Oliver Ekman-Larsson, problém s vízy má další bek Ilja Ljubuškin, a i s ohlédnutím k těmto absencím na tom je zatím Arizona dobře.

