V San Jose nastal čas nových lídrů. Komu na dres přišijí Thorntonovo áčko?

San Jose Sharks zatím nerozjeli velkou přestavbu, jejich tým se ale nenápadně a postupnými krůčky mění. Z klubových tváří nejprve do Dallasu zmizel miláček publika Joe Pavelski, letos dala sbohem a šáteček i klubová legenda Joe Thornton. Vůdcovské žezlo nejen po těchto dvou borcích teď převezme především trio Logan Couture, Tomáš Hertl a Timo Meier. To na nich bude ležet největší zodpovědnost.

Abychom byli přesní – tři výše zmínění chlapci už žezlo tahounů dávno převzali. S odchodem Joe Thorntona do Toronta ale jejich důležitost v útočných řadách zase o kousek vzroste. Hertl s Meirem byli ještě nedávno považování za talentované mladíky, ovšem rázem z nich jsou opory, od kterých trenéři očekávají hromadu kanadských bodů a stoprocentní výkon v každé herní situaci.

„Bylo nám velkým potěšením mít tolik let na soupisce tak skvělého hráče, jakým je Joe Thornton, ale tentorkát už nastal čas pro novou partu lídrů,“ řekl serveru nhl.com kouč Žraloků Bob Boughner. „Nebude to jen o Coutureovi, ale taky o Hertlovi s Meirem. Samozřejmě tady máme i zkušené obránce Brenta Burnse a Erika Karlssona, největší pozornost experti i diváci každopádně zaměří na útočné hvězdy,“ pokračoval.

Společně strávený čas pomůže

Nejen kvůli odchodu Joe Thoronta bude zajímavé Sharks v následující sezoně (pokud tedy proběhne tak, jak má) sledovat. Kalifornský výběr letos poprvé od roku 2015 nepostoupil do play-off, navzdory očekáváním prožil podprůměrný ročník 2019/2020, a teď dlouhé měsíce čeká na návrat do zápasového tempa.

Už tak komplikované časy pro Sharks ještě ztížil fakt, že kvůli epidemické situaci v jejich domovské lokalitě Santa Clara musí trénovat v Arizoně. A kdo ví, jak to dopadne s domácími zápasy San Jose. Nastoupí v dohledné době pod střechou SAP Center? A pokud ano, tak kdy?

„Pokud byste se mě loni touto dobou zeptali, co našemu týmu nejvíc pomůže, tak bych odpověděl, že tréninkový kemp, kde budeme všichni společně a nic nás nerozptýlí. A taky by za normálních okolností pomohla dlouhá série venkovních utkání. Tohle je větší odloučení, než jsem si přál, ale i tak myslím, že nám to pomůže. Potřebujeme společně strávit dostatek času,“ reagoval Boughner na komplikace, které Žraloky potkaly před rozjezdem ročníku.

Pro upřesnění: Sharks dle rozpisu začnou sezonu 2020/2021 osmi venkovními duely v řadě, všechny je sehrají během dvou týdnů. A pak se uvidí, jestli epidemická situaci kalifornské partě dovolí návrat do SAP Center v San Jose.

Kdo dostane áčko na dres?

Kromě řady jiných otázek zbývá trenérskému štábu vyřešit ještě malou formální náležitost – po odchodu Joe Thorntona zbyla volná pozice pro jednoho alternativního kapitána (Sharks doposud měli čtyři).

„Už jsme se o tom bavili s ostatními kolegy z realizačního týmu,“ připustil trenér Boughner. „Chceme vidět, jak se vyvine první týden nebo dva na tréninkovém kempu, teprve pak rozhodneme, kdo dostane na dres áčko. Navíc je na nás, jestli čtvrtého alternativního kapitána jmenujeme, nebo ne, vše teprve promyslíme,“ měl jasno.

Napraví Sharks nezdary z uplynulé sezony a postoupí tentokrát i díky novým tahounům do vyřazovacích bojů? V nově vzniklé Západní divizi na ně nečeká nic snadného, ale šanci na úspěch rozhodně mají.

Share on Google+