V bublině jako NHL? Šampionát dvacetiletých bude nejspíš bez diváků

Do startu mistrovství světa dvacetiletých zbývají necelé čtyři měsíce, vedení Mezinárodní hokejové federace intenzivně řeší, za jakých podmínek by se mohl turnaj uskutečnit. Zdá se, že s ohledem na pandemii koronaviru se v kanadských městech Edmonton a Red Deer bude hrát bez přítomnosti diváků.

Informaci pro ruskou agenturu RIA Novosti potvrdil René Fasel, prezident IIHF. „Musíme vyřešit otázky, které se týkají financování, testování na covid-19. Je třeba zajistit bezpečnost všech účastníků turnaje," poznamenal šéf světového hokeje.

Šampionát dvacetiletých 2021 mají od 26. prosince hostit Edmonton a Red Deer, zástupci pořádající Hockey Canada chtějí akci uskutečnit. Turnaj má v Kanadě velkou tradici a je velmi populární. Podle dostupných zdrojů je ve hře varianta, že by MS dvacítek proběhlo podobným způsobem, jakým NHL organizuje aktuální boje o Stanleyův pohár.

Junioři by zamířili do "bubliny", byli by dokonale izolováni od okolí, což by umožnilo turnaj sehrát bez výraznějšího rizika nákazy koronavirem. „Chceme se poučit ze zkušeností NHL, je to velmi nákladná záležitost. Ale Mezinárodní hokejová federace dala najevo, že udělá maximum pro to, aby se akce uskutečnila," řekl ruské agentuře TASS prezident tamního svazu Vladislav Treťjak.

Ve hře je stále varianta s účastí byť omezeného počtu fanoušků v hledišti, spíš to ale vypadá, že se bude hrát před prázdnými tribunami. „Uvidíme, obavy tam jsou. Zatím nikdo nedokáže říci nic konkrétního," doplnila ruská hokejová legenda.

Fasel vnímá situaci poměrně jednoznačně. „Pořádat turnaj po vzoru NHL vidím jako dobrý nápad. Vakcína na covid-19 zatím neexistuje, je zřejmé, že v prosinci nejspíš nebudeme moci hrát s publikem," poznamenal.

Záměr s měřením sil v "bublině" klade velké ekonomické nároky, důležité slovo budou mít v tomto ohledu zástupci Hockey Canada. „Do poloviny září očekáváme jejich návrh na financování, pak přijmeme rozhodnutí," uvedl prezident IIHF.

Jelikož čas kvapí a nákaza neustupuje, šampionát dvacetiletých patrně poprvé v historii nebude mít diváckou kulisu. „V dubnu nebo v květnu bychom turnaje s publikem realizovat mohli, ale na MS juniorů zřejmě nikoli," dodal.

Připomeňme, že dosud poslední šampionát hráčů do 20 let hostily Ostrava a Třinec. Titul mistrů světa získali Kanaďané, kteří ve finále přehráli Rusko. Příští turnaj v Edmontonu a Red Deeru má naplánován tradiční termín od 26. prosince 2020 do 5. ledna 2021.

