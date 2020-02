Uzávěrka přestupů NHL 2020: O čem se spekuluje v zámoří? – online

Uzávěrka přestupů NHL 2020 doslova buší na dveře. Všech 31 týmů National Hockey League má posledních několik málo okamžiků, aby provedly v letošní sezoně ještě nějaké úpravy. Jakých velkých obchodů se můžeme dočkat?

V den uzávěrky přestupů bývá v prostředí nejlepší hokejové ligy každoročně pořádně rušno. Generální manažeři žhaví telefony, aby získali pro svůj tým na poslední chvíli co nejlepší "výsledek".

Zajímavé dění se zde ovšem odehrává už nyní. Experti se předhánějí s názory, co se tipů na možné výměny týče. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tento speciální článek, zahrnující všechny různé spekulace.

Článek budeme pravidelně aktualizovat, jakmile zaregistrujeme nějakou pozoruhodnou informaci. O těch největších peckách se i trochu rozepíšeme.

Samotná Uzávěrka přestupů NHL 2020 je na programu 24. února, 21:00 SEČ. A ano, v tento den chystáme znovu textový přenos.

Loni si museli balit kufry například útočníci Kevin Hayes, Wayne Simmonds, Mark Stone. Které hvězdy zastihne stejný osud tentokrát?

TOP 10 hokejistů, kteří by se mohli stěhovat

1. Chris Kreider (NYR) – levé křídlo

2. Jean-Gabriel Pageau (OTT) – centr

3. Kyle Palmieri (NJD) – pravé křídlo

4. Tyler Toffoli (LAK) – pravé křídlo

5. Sami Vatanen (NJD) – obránce

6. Jason Zucker (MIN) – levé křídlo

7. Shayne Gostisbehere (PHI) – obránce

8. Alec Martinez (LAK) – obránce

9. Alexandar Georgiev (NYR) – brankář

10. Alex Galchenyuk (PIT) – centr

O čem se spekuluje v zámoří?

(Poslední aktualizace 1. února, 12:50)

1. února 12:50

Hurricanes mohou být aktivní

Carolina Hurricanes bojují o účast v play-off bez svého klíčového zadáka, obránce Dougieho Hamiltona. Jeho návrat zpět do hry je těžké odhadnout. Jak tým přistoupí k uzávěrce přestupů?

31. ledna 17:18

Dokáží se zbavit Backese?

Boston Bruins se pokusí vyměnit útočníka Davida Backese, uspět by mohli například u Anaheim Ducks. Bude potom v tomto případě putovat opačným směrem český útočník Ondřej Kaše?

31. ledna 11:05

S rozhodnutím asi počkají

Nejistota panuje okolo Ottawa Senators a útočníka Anthonyho Duclaira, tomu po sezoně končí smlouva. Generální manažer týmu Pierre Dorion s výměnou zřejmě počká. Vyloučit nelze ani prodloužení spolupráce.

31. ledna 09:00

Co bude dál se Sharks?

Situace Sharks se stává kritickou. Plácají se u dna Západní konference, to už víme. Navíc ale nyní přišli o českého útočníka Tomáše Hertla, jemuž sezonu ukončila smolná srážka se soupeřem.

30. ledna 17:52

Posílení týmu zváží

Pokud mají Dallas Stars postoupit do play-off a předvést zde dobrý výsledek, budou se muset trochu zlepšit v ofenzivě. Vědom si toho je ostatně také generální manažer týmu Jim Nill.

30. ledna 10:00

Hledání pokračuje

„Jsem otevřený všem možnostem. Chci vyhrát teď, tuhle sezonu. Máme vytipované nějaké hráče, kteří by se hodili do našeho týmu,“ okomentoval situaci Penguins jejich generální manažer Jim Rutherford.

29. ledna 16:50

Sabres se nevzdávají

Buffalo Sabres svůj boj o play-off nevzdávají, navzdory docela velké ztrátě. Generální manažer týmu Jason Botterill hledá způsob, kterým by mohl současné postavení v tabulce vylepšit.

28. ledna 22:26

Není třeba shánět posily...?

Útočník Matt Duchene soudí, že jeho Nashville Predators nepotřebují před uzávěrkou přestupů nějaké shánět posily, aby tak zvýšili své šance na účast v play-off. Se soupiskou týmu je velmi spokojen.

28. ledna 16:18

Rangers mají jasno

Postup New York Rangers do play-off je nepravděpodobný, se svým osudem jsou už prý smířeni. Silně se tak očekává, že vymění minimálně útočníky Jespera Fasta, Chrise Kreidera.

27. ledna 21:01

Mají o čem přemýšlet...

Největší zklamání dosavadního průběhu sezony? San Jose Sharks! Play-off se jim hodně rychle vzdaluje. Útočníci Patrick Marleau, Joe Thornton tak budou muset pořádně přemýšlet, zda třeba nezkusí štěstí jinde.

27. ledna 16:37

Vzdají se Gostisbeherea?

Philadelphia Flyers dost možná vymění obránce Shaynea Gostisbeherea,

s cílem získat posilu do ofenzivy. Dává to i docela smysl...

27. ledna 00:08

Velký výprodej u Devils

New Jersey Devils letos do play-off znovu nepostoupí, zcela jistě se tedy budou soustředit na budoucnost. K dispozici by měli být soupeřům obránci Andy Greene, Sami Vatanen nebo útočníci Kyle Palmieri, Wayne Simmonds.

27. ledna 00:03

Obrovský zájem o Jeana-Gabriela Pageaua?!

Jedním z nejlepších hokejistů pro uzávěrku přestupů bude s největší pravděpodobností útočník Jean-Gabriel Pageau. Uchazečů může být v jeho případě dokonce patnáct.

25. ledna 18:26

Penguins hodlají posílit ofenzivu

Je téměř jistotou, že Pittsburgh Penguins budou shánět posilu do ofenzivy.

A možností mají zde hned několik, ulovit mohou třeba i slovenského útočníka Tomáše Tatara.

24. ledna 13:06

Spojení Duncan Keith a Panthers?

V souvislosti s obchodem se o něm dost hovořilo již loni, avšak se nestěhoval. Nyní by si už ovšem mohl obránce Duncan Keith skutečně pakovat kufry. Namíří si to k Florida Panthers?

---

Uzávěrka přestupů NHL 2020: O čem se spekuluje v zámoří?

– Uzávěrka přestupů NHL 2020: O čem se spekuluje v zámoří?

