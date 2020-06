Trucování pokračuje. Andersson se do NHL (zatím) nevrátí, chce zůstat ve Švédsku

Občas se stane, že na draftu nemusíte mít úplně šťastnou ruku a sáhnete vedle. V organizaci New York Rangers v současné době nejspíš přemýšlí, jestli chybu neudělali v roce 2017. Před třemi lety totiž ze sedmé pozice draftovali švédského útočníka Liase Anderssona.

S vyšší pozicí na draftu přichází logicky i větší očekávání. Hráči, jejichž jméno zazní hned mezi prvními, nesou na svých bedrech naděje organizace, že se jednou zařadí mezi klíčové muže daného týmu. Takový měl být i osud Anderssona, jenže všechno je trochu jinak.

Sága kolem švédského mladíka se začala psát loni na podzim. Andersson si tehdy vybojoval místo v prvním týmu Rangers, stále ještě aktuální sezonu začal mezi elitou. Kvůli nepřesvědčivým výkonům však byl v listopadu poslán zpátky do AHL, kde sbíral zkušenosti už v předchozích dvou letech.

Ani na farmě v Hartfordu to ale nebylo ono. Celá situace vyvrcholila tím, že rodák ze Smögenu požádal klub o výměnu a vrátil se zpátky do Švédska. Ve čtvrtek pak reportér Larry Brooks z deníku New York Post přinesl informaci, že se Andersson nezúčastní přípravného kempu před restartem soutěže.

A podle všeho navíc za Jezdce neplánuje hrát ani v následujícím ročníku. Záležet bude ale především na organizaci, která na jednadvacetiletého útočníka vlastní práva. Prezident klubu John Davidson zatím nevylučuje žádnou možnost.

„Když se dostal do Švédska a hrál tam, tak byl v neustálém kontaktu s generálním manažerem Jeffem Gortonem,“ pravil Davidson. „Co se týče mých rozhovorů s Liasem, tak je velmi šťastný, jak hrál. Doufáme, že tak bude pokračovat i nadále a uvidíme, kam se posuneme. Někdy jsou tyhle věci prostě neznámé.“

Ve vzduchu visí i varianta, že už Andersson za New York nikdy nenastoupí. V tomto případě by zřejmě muselo dojít k výměně, na podzim se spekulovalo o transakci, jejíž součástí by byl i další trucující mladíček Jesse Puljujärvi.

