Třikrát pravé, teď levé. Hertlovy problémy s koleny mohou být i vrozené

V loňské životní sezóně nasbíral 74 bodů (35+39). Letos se sice jeho tým trápí, sám Hertl ale prožíval relativně slušné období. Poprvé v kariéře si zahrál All Star Game, s Davidem Pastrňákem pobavil internet videem, kde se vzájemně zpovídali z toho, zda být radši „hezký a herně průměrný“ nebo „špičkový a ošklivý“. Všechno vypadalo dobře a najednou bác!

Tomáš Hertl si do konce sezóny nezahraje. Co je horší, na vině je opět koleno. To pravé už měl operované třikrát, levé půjde pod kudlu poprvé. K naštvání? V Americe by nejspíš řekli „frustrující“. Jenomže ono je to hlavně znepokojující. Problémy se opakující nápadně často.

Tím spíš, že srážka s obráncem Vancouveru Chrisem Tanevem nevypadala nijak děsivě. „Křížové vazy jsou vážné poranění. Dneska se to dá docela dobře léčit, ale výsledky samozřejmě nemusí být stoprocentní, protože záleží na tom, jestli jsou poškozeny kloubní chrupavky anebo menisky. To všechno má vliv,“ řekl pro Radiožurnál sportovní lékař Jiří Váchal.

Nehoda často není náhoda

Nenamlouvejme si, že jde vždycky jen o nešťastnou náhodu. Jaromír Jágr odehrál na profesionální úrovni přes dvě tisícovky zápasů, další postupně přidává. Jistě, daleko za čtyřicítkou už neskryje určité opotřebení, jinak mu ale tělo tužené prací na statku a kvalitní domácí stravou obdivuhodně drželo. Přitom byl s ohledem ke stylu hry, která stál a stojí na maximální kontrole kotouče, možná nejfaulovanějším hráčem hokejové historie.

Skoro o deset let mladší Martin Havlát, kdysi označovaný za Jágrova nástupce, čelil jednomu zranění za druhým. Jeho chorobopis by vydal na knihu. A nakonec to byl Jágr, kdo mladšího kamaráda vyprovázel jako host na rozlučce s kariérou. Třebaže by se to asi slušelo naopak.

Bohužel, také Hertlovi není přáno. „Pro hráče je to k naštvání. Už se s nějakými zraněními v minulosti potýkal a vrátil se. Vrátí se i z tohohle,“ věří trenér Sharks Bob Boughner, jenž po fiasku na Floridě dostal další šanci vést mužstvo coby hlavní kouč v San Jose. Progresivní milovník moderních postupů ovšem zatím ani u Žraloků nedal týmu nic, co by ho postrčilo výš. A bez Hertla to bude mít ještě těžší.

„Je to depresivní. Přijedete z All Star Game, kde dáte pět gólů, pak hrajete zápas jako tenhle… Myslím, že byl nejlepším hráčem na ledě,“ mrzí Boughnera.

Koleno, koleno a zase koleno

Oficiální server nhl.com rekapituluje Čechovy trable. Poprvé měl operované vazy v pravém koleni během nováčkovské sezóny 2013-14. Stejné koleno si poranil během finálové série Stanley Cupu 2016 proti Pittsburghu, další operace přišla v průběhu ročníku 2016-17.

„Je to tvrdé, ale touhle ulicí už prošel. Ví, co obnáší rehabilitace. Řekl jsem mu, že je mladý, hojí se rychle. Snad bude v pořádku pro příští tréninkový kemp,“ vzkázal Joe Thornton, jenž neopomněl dodat, že v tom Hertl není sám. Spoluhráči vyslovují účast a přidávají slova povzbuzení.

Léčba přetržených kolenních vazů je záležitostí zhruba půl roku. I potom nebude návrat snadný. „Může trvat i pár měsíců, než se hráč dostane znovu do formy. Mohou přicházet přidružená svalová zranění,“ upozornil v pátek na Radiožurnálu sportovní ortoped Jiří Váchal.

Současně se zamyslel nad četností Hertlových trablů s koleny a připustil, že potíže mohou být vrozené. „Podle našich zkušeností jsou lidi, kteří k tomu mají větší sklony. Vídáme, že třeba členové jedné rodiny mají tohle poranění, takže i nějaká vrozená dispozice na to může mít vliv.“¨

Šestadvacetiletému rodákovi z Prahy nezbývá než zatnout zuby a s co největší pečlivostí absolvovat další rehabilitační proces. Smlouvu se San Jose má do léta 2022. Joe Thornton a Patrick Marleau budou velmi pravděpodobně po této sezóně v Kalifornii končit, pokud se dřív nedočkají výměny.

Žraloci Hertla potřebují. Stejně jako ho potřebuje český hokej.

