Tři utkání začnou ještě před půlnocí, prodlouží Tampa vítěznou sérii?

Nejslavnější hokejová soutěž na světě má v neděli na programu šest zápasů, z toho tři odstartují ještě před dvanáctou hodinou SEČ. Washington se doma postaví San Jose, Carolina vyzve Tampu a Pittsburgh před vlastními fanoušky přivítá Floridu. V dalších duelech narazí Minnesota na Calgary, Detroit zkusí vyzrát na Chicago a Anaheim změří síly s Nashvillem.

18:30 Washington Capitals - San Jose Sharks

WSH: 1. místo v Metropolitní divizi (61 bodů)

SJS: 6. místo v Pacifické divizi (41 bodů)

Celek z hlavního města Spojených států se každým rokem řadí mezi největší aspiranty na zisk stříbrného poháru a jinak tomu není ani v probíhajícím ročníku. Capitals sice z posledních pěti klání třikrát ztratili, přesto však s náskokem vévodí Metropolitní divizi, potažmo Východní konferenci. Velký podíl na tom má obránce John Carlson, jenž prožívá životní sezonu a na kontě má už 51 bodů (13+38).

Dost rozdílná atmosféra panuje v San Jose. Ambiciózní klub do sezony nevstoupil vůbec dobře a přes výsledkové zlepšení v listopadu o místo v posledním měsíci roku 2019 přišel kouč Peter DeBoer. Žraloci na poslední příčku zaručující play off ztrácejí osm bodů, z posledních čtyř zápasů třikrát zvítězili. Podaří se jim ještě dostat do vyřazovací části?

23:00 Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning

CAR: 4. místo v Metropolitní divizi (50 bodů)

TBL: 3. místo v Atlantické divizi (50 bodů)

Zajímavý souboj bude k vidění v Raleighu. Carolina v poslední době trochu ubrala na tempu a z posledních šesti utkání hned čtyřikrát padla. Tým se i tak v nabité Metropolitní divizi drží na play off pozicích. Nejproduktivnější hráčem Canes je Teuvo Teräväinen, který k osmi gólům přidal už 33 asistencí.

Bolts se po nepřesvědčivém startu sezony zvedají, momentálně drží šestizápasovou vítěznou šňůru. Dominantou Tampy jsou velmi silné přesilové hry, kterých mužstvo využije téměř třicet procent. Svěřenci trenéra Coopera navíc Carolině podlehli ve čtyřech předchozích zápasech, o motivaci tak budou mít postaráno.

23:00 Pittsburgh Penguins - Florida Panthers

PIT: 2. místo v Metropolitní divizi (55 bodů)

FLA: 4. místo v Atlantické divizi (47 bodů)

Zdravotní krize Pens pokračuje i nadále, naposledy zranění vyřadilo až do konce ročníku útočníka Jakea Guentzela. Pittsburgh si ale vede velmi dobře a udržuje kontakt s vedoucími celky Východní konference. Kromě toho se blíží návrat kapitána Sidneyho Crosbyho, proti Floridě mezi třemi tyčemi začne Tristan Jarry.

Špatně na tom ale není ani Florida. Do někdejší formy se pomalu vrací Sergej Bobrovský, i když minule proti Buffalu byl vystřídán už ve druhé třetině. Pořádnou střeleckou fazonu pak má Jonathan Huberdeau, šestadvacetiletý forvard dosud zaznamenal 56 bodů (17+39). Panteři v Pittsburghu nevyhráli od roku 2014, budou slavit dnes v noci?

1:00 Minnesota Wild - Calgary Flames

MIN: 5. místo v Centrální divizi (45 bodů)

CGY: 5. místo v Pacifické divizi (47 bodů)

Těsně za hranicí postupu do vyřazovací části se pohybuje Minnesota. Mužstvo včera srazilo Winnipeg po prodloužení a dnes v noci odehraje čtvrté utkání na domácím ledě za sebou. Poslední dvě vzájemná střetnutí patřila právě Wild, vyjde to týmu i do třetice?

Calgary na přelomu listopadu a prosince zažilo výsledkové zlepšení, v posledních týdnech se ale forma albertského celku znovu vytrácí. Flames sice v pátek porazili Rangers, předtím ale prohráli hned šestkrát z osmi utkání. Kláním proti Minnesotě začíná mužstvo kolem kapitána Giordana krátký dvouzápasový trip.

1:30 Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings

CHI: 7. místo v Centrální divizi (42 bodů)

DET: 8. místo v Atlantické divizi (23 bodů)

Bitva mezi posledními celky Centrální a Atlantické divize se odehraje v Chicagu. Domácí Blackhawks se snaží odlepit ze dna tabulky, předevčírem ale v napínavém souboji nestačili na Vancouver 5:7. Jedním z problémů týmu jsou nepříliš dobré přesilové hry, kterých Chicago využije jen 15,7 %. Gólová produkce je tak z velké části na hvězdném Patricku Kaneovi (24+29).

Probíhající sezona v podání Detroitu je opět jedno velké zklamání. Mužstvo byste našli na chvostu snad všech týmových statistik a na kontě má zatím jen deset výher. Fanoušky Red Wings tak snad může těšit jen to, že na nadcházejícím draftu má klub větší šanci na zisk talentovaného Alexise Lafreniera.

4:00 Anaheim Ducks - Nashville Predators

ANA: 8. místo v Pacifické divizi (37 bodů)

NSH: 6. místo v Centrální divizi (44 bodů)

Kačeři po slušném začátku tápou a propadli se až na poslední místo Pacifické divize. Tým tradičně trápí mizerná produktivita a po Detroitu zapsal nejnižší počet vstřelených branek. Hra Anaheimu stojí na obraně a velmi dobrém brankáři Johnu Gibsonovi. Zvedne se ještě parta trenéra Eakinse?

Spokojení nemohou být ani v Nashvillu. Predators se v současné době nacházejí mimo postupové pozice a z posledních čtyř duelů zapsali hned tři porážky. Utkání proti Anaheimu je posledním ze čtyřzápasového tripu, následně mužstvo doma čeká Boston.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+