Tři finalisté, tři silné příběhy. Kdo získá cenu za oddanost hokeji?

National Hockey League zveřejnila tři finalisty ucházející se o Bill Masterton Trophy. Ocenění, které zohledňuje oddanost a věrnost hokeji, letos bezesporu skončí ve správných rukách. Všichni tři nominovaní si ji totiž bezesporu zaslouží.

Špatná volba snad neexistuje. Mezi třemi finalisty jsou Stephen Johns z Dallasu, útočník Flyers Oskar Lindblom a ottawský Bobby Ryan, všichni tři mají za sebou těžkou životní zkoušku.

Johns trpěl posttraumatickými bolestmi hlavy, po dvou otřesech mozku chyběl Dallasu téměř dva roky. Trpěl, myslel dokonce na sebevraždu a nepomohli mu ani někteří doktoři, kteří jeho zdravotní stav podcenili.

„Moje cesta byla dlouhá. Během prvních šesti měsíců jsem dělal cokoliv, abych se brzy vrátil na led. Ani v nejdivočejších snech bych si nemyslel, že léčba zabere 22 měsíců,“ líčí Johns.

Dres Dallasu poprvé v sezoně oblékl americký zadák v lednu. Nakonec stihl odehrát sedmnáct utkání, v nichž vstřelil dva góly a na další tři přihrál.

Co se týče Oskara Lindbloma, o jeho cestě jsme vás na na našem webu informovali pravidelně.

Švédskému bojovníkovi byl v prosinci minulého roku diagnostikován vzácný typ rakoviny, který jej nejen vyřadil pro zbytek sezony, ale také postavil rodáka z Gävle v pouhých třiadvaceti letech do mimořádně nelehké pozice.

S podporou napříč celou soutěží i dalšími sporty se dokázal se zákeřnou nemocí popasovat. V červenci tohoto roku konečně mohl zazvonit na zvonek, na znamení, že svůj nejtěžší životní zápas vyhrál.

„Jsem poctěn, že mohu být mezi finalisty na toto ocenění, které vyhrálo mnoho skvělých a odvážných hráčů,“ hlásí Lindblom.

Na začátku letošního ročníku stihl Lindblom třicet startů. Pro Flyers to byla velká ztráta, Švéd totiž s osmnácti body patřil k důležitým členům ofenzívy Philadelphie.

Třetím do party mimořádně silných osobností je útočník Senators Bobby Ryan.

Třiatřicetiletý veterán v listopadu 2019 opustil první tým Ottawy a vstoupil do pomocného programu NHL a NHLPA (Hráčská asociace NHL). Důvod? Rodák z Cherry Hill se léčil ze závislosti na alkoholu.

Nejprve nebylo známo, proč Ryan sezonu přerušil. Sám se ale nakonec rozhodl, že o svém příběhu informuje veřejnost.

A rozhodl se správně. „Nemyslel jsem si, že to bude pro veřejnost tak prospěšné. Jsem vděčný, že jsem tak učinil. Nepomohlo to totiž jen mě, ale také dalším lidem, kterým to ukázalo správnou cestu pro jejich vlastní léčbu.

Bobby Ryan se vrátil na led na konci února, kdy naskočil do utkání proti Predators. O dva dny později, při své obnovené domácí premiéře, se Američan blýskl hattrickem do sítě Vancouveru.

Kdo ze zmíněných tří hráčů naváže na loňského vítěze Robina Lehnera a získá Bill Masterton Memorial Trophy?

