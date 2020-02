Toronto řeší situaci v obraně, na další čtyři roky se dohodlo s Muzzinem

Ve včerejším shonu kvůli uzávěrce přestupů tak trochu zanikla podstatná zpráva pro fanoušky Toronta. Maple Leafs se podařilo udržet obránce Jakea Muzzina, který s klubem podepsal na další čtyři roky. Ročně si vydělá 5,625 milionu dolarů.

Generální manažer Kyle Dubas se pomalu snaží řešit tíživou situaci, do které se dostal štědrými smlouvami s Austonem Matthewsem, Mitchellem Marnerem nebo Johnem Tavaresem.

Tito tři hráči ročně pobírají dohromady přes 32 milionů dolarů a podstatně zatěžují platový strop klubu. Dubas si po pondělku může odškrtnout alespoň jedno důležité jméno.

Muzzin je šestým obráncem prvního týmu, který má delší smlouvu než do konce roku. Současný kontrakt by jej měl v klubu udržet až do roku 2024, celkově si přijde na 22,5 milionu dolarů.

„Chtěli jsme, aby zůstal,“ uvedl Dubas. „Jakeův vliv na ledě i mimo něj je velmi důležitý, hlavně když se nedaří. Bylo to zřejmé, když byl mimo sestavu, hodně nám chyběl. To byl úsek, kdy jsme přestali hrát dobře. Hodně nám toho přináší.“

Jednatřicetiletý zadák byl do Toronta vyměněn loni v lednu z Los Angeles, opačným směrem zamířil výběr v prvním kole draftu 2019, útočník Carl Grundstrom a prospekt Sean Durzi.Muzzin v probíhajícím ročníku odehrál 52 utkání, v nichž vstřelil pět branek a přidal sedmnáct asistencí.

Přestože si ho v roce 2007 vybrali v pátém kole Pittsburgh Penguins, strávil drtivou většinu kariéry v Los Angeles Kings. S týmem v roce 2014 dosáhl až na Stanley Cup, kromě toho má doma zlatou medaili z mistrovství světa v roce 2017.

Dalším, kdo čeká na nový kontrakt, je obránce Tyson Barrie. Maple Leafs se oporu svých zadních řad rozhodli nevyměnit a v posledních dnech se spekulovalo o možném prodloužení.

„Jak šel čas, tak jsme se o něj začali zajímat,“ potvrdil generální manažer kanadského celku. „Zejména od změny trenéra hrál velmi dobře, takže jsme velmi spokojeni, že se bude dál vyvíjet jako součást našeho týmu.“

Na otázku, jak daleko v jednání obě strany skutečně jsou, ale Dubas odmítl dát konkrétnější odpověď. „Nemohu říct nic jiného, než že využijeme zbývající čas, abychom našli řešení. S naší platovou situací to není jednoduché. Přál bych si, aby bylo, ale není,“ uzavřel.

