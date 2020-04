Toronto Maple Leafs a shrnutí sezony 2019-20: Obrana znovu nepřesvědčila

Hodnotit zatím nedokončený ročník v podání Maple Leafs není snadné. Stále totiž neznáme odpověď na otázku, zda udělali od sezony 2018/2019 pokrok. Štědře placení útočníci ukázali svou sílu, ale obrana opět patřila k nejpropustnějším v lize. Navíc před začátkem pandemie nemělo Toronto ani trochu jistý postup do play-off.

Toronto sice v Atlantické divizi drží třetí příčku (zisk 81 bodů), tedy zajišťující postup do vyřazovacích bojů, ale má jen tříbodový náskok na čtvrtou Floridu. Která navíc odehrála o zápas méně.

A kdyby se modrobílí propadli do bojů o divokou kartu, čeká je vypjatá přetahovaná s Carolinou (81 bodů), Columbusem (81 bodů), New York Islanders (80 bodů) a New York Rangers (79 bodů).

Zkrátka velmi nejistá situace pro tým, který měl hladce proklouznout mezi nejlepší osmičku Východní konference a patřit k černým koním v bojích o Stanley Cup.

Špatný podzim vyvrcholil odchodem Babcocka

Generální manažer Toronta Kyle Dubas v roce 2019 vyslyšel kritiky, aspoň částečně vylepšil tristní obranu. Nejprve z Los Angeles přivedl Jakea Muzzina, z Colorada pak ofenzivního beka Tysona Barrieho, z Ottawy Codyho Ceciho. Solidní tahy.

K tomu nadělil další spousty miliony dolarů mladým ofenzivním hvězdám, především pak Mitchellu Marnerovi, za což ale u mnohých nesklidil potlesk. (Nejen) tímto podpisem si Leafs zkomplikoval situaci do blízké budoucnosti, elitní útočníci (Matthews, Tavares, Nylander, Marner) zatěžují platový strop obrovskou sumou peněz.

Ale co hůř, na začátku sezony to vypadalo, že vylepšení sestavy a důležité podpisy vedly spíše k pohromě. Leafs na podzim prohrávali jedno utkání za druhým, což vedlo ke kroku, který si ještě v létě dovedl málokdo představit – uznávaný kouč Mike Babcock dostal v listopadu padáka, kormidlo po něm převzal do té doby trenér farmářského celku v AHL Sheldon Kefee.

Hodně gólů dávají, hodně dostávají

Od Babcockova konce šlo Toronto herně i výsledkově vzhůru. Propracovalo se na pozice zaručující účast v play-off, tedy tam, kde fanoušci svůj tým bezpodmínečně očekávali. Auston Matthews (po Pastrňákovi s Ovečkinem třetí nejlepší střelec soutěže) táhl s dalšími útočnými hvězdami kanadský klub k výšinám.

Jenže v novém roce Javorové listy opět doplácely na dlouhodobou potíž: špatná defenziva. Ačkoliv Leafs sami hodně branek dávali, často jich ještě více dostávali, pravidelně se kupily pětibrankové i šestibrankové příděly do jejich sítě. Za vše mluví statistika 222 obdržených gólů v 70 duelech.

A tak Toronto postupně přišlo v pořadí Atlantické divize o kontakt s dominujícími Bostonem a Tampou Bay. Navíc ztrácelo i důležité divizní a konferenční bitvy (například s Floridou), čímž se dostalo do současné nejistoty v tabulce.

Kdo ví, jestli v případě pokračující základní části udrží Kefeeho svěřenci současné postavení.

Brankoviště posílil Campbell

Před uzávěrkou přestupů manažer Dubas vyztužil brankoviště a ulevil tak jednoznačné jedničce Frederiku Andersenovi, který za poslední roky odchytal víc zápasů, než je zdrávo.

Výměnou za Trevora Moorea přispěchal z Los Angeles na pomoc gólman Jack Campbell, jenž zatím za Leafs stihl pouze 6 utkání, ale nevedl si zle (úspěšnost zákroků 91.5 %, 3 vítězství). Společně s ním do organizace přišel i útočník Kyle Clifford.

Naopak sbohem a šáteček dostal maskovaný muž Michael Hutchinson, dlouhodobě se trápící talent s podprůměrnými statistikami. Toho pod sebe vzali Colorado Avalanche, ale je jisté, že prostor v NHL v dohledné době nedostane.

Toronto před koncem přestupového okna provedlo celou řadu dalších výměn, za zmínku stojí ještě tato: za Masona Marchmenta dostali Leafs od Panthers Denise Malgina. Ten však v nové destinaci doposud nebodoval.

Měřítkem mělo být play-off

Dosavadní průběh sezony 2019/2020 z pohledu Toronta lze tedy hodnotit těmito slovy: mírně za očekáváním.

Teprve play-off (pokud k němu dojde) rozhodne o úspěchu a neúspěchu Leafs v aktuálním ročníku. Určitě musí postoupit do vyřazovací části a přejít aspoň přes první kolo. Cokoliv jiného bude bráno jako zklamání, jež si vyžádá další oběti na soupisce a možná i ve vedení.

Toronto Maple Leafs z posledních čtyř střetnutí před přerušením NHL třikrát prohráli, přičemž v těchto kláních pouze pětkrát skórovali. S podobnými výsledky by postupové příčky udrželi těžko.

