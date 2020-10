Tohle se poštěstí jednou za život, jásají Rangers. Lafrenière byl dojatý, chce reprezentovat Québec

Pochybnosti neexistovaly, tenhle scénář neměl alternativní verze. Od chvíle, kdy snad i díky osvědčenému talismanu generálního manažera Jeffa Gortona, ovládli draftovou loterii, měli Rangers jasno. Věděli, že do New Yorku přivedou prvním výběrem Alexise Lafrenièra, dynamického a tuze šikovného útočníka, budoucí hvězdu NHL. Stalo se. "Je to pro mě ohromná pocta," jásal Lafrenière, poté co oblékl kultovní modrý dres s červeným nápisem.

Podruhé v dějinách a poprvé od roku 1965 jim připadla ta výsada.

Blueshirts mohli po 55 letech vybrat absolutní jedničku draftu. A opět ukázali na frankofonního Kanaďana. S vírou, že to tentokrát dopadne lépe než v případě Andrého Veilleuxe, který nikdy v NHL nenastoupil.

To Lafrenière může mezi mantinely nejprestižnější hokejové ligy válet klidně už za pár měsíců. "V mnoha ohledech je už teď hokejovým profíkem," chválí ho newyorský prezident John Davidson.

Známý funkcionář, jehož panstvím kdysi bývala branka, byl z draftování Lafrenièra totálně paf. "Na stupnici od jedné do deseti je to jasná desítka," popisoval míru svého nadšení.

Dobře věděl, že právě prožil s Jezdci mimořádný okamžik. "Vybírat v draftu jako první? To se vám poštěstí klidně jen jednou za život. Tou nejúžasnější chvílí byl moment, kdy si Alexis oblékl náš trikot," sdílel Davidson své dojmy.

Slavný klub z Manhattanu o Lafrenièra hodně stál, dlouho dopředu řekl, že sáhne právě po něm. Skauti ho měli dokonale nastudovaného. "Byl delší dobu pod naším drobnohledem," podotkl Davidson. Ne že by to neplatilo také pro jiné organizace.

Ta z Velkého jablka ovšem měla to štěstí, že ovládla draftovou loterii. GM Gorton po roce opět děkoval osvědčenému talismanu, policejnímu odznaku, jenž mu zapůjčila vdova po detektivu Stevenu McDonaldovi, velkém příznivci Rangers.

Euforie v noci na středu nepanovala jen na straně Rangers.

Veselo bylo v jednom obýváku v Saint Eustache. Právě tam žije rodina Lafrenièrových. Alexis dosáhl na životní úspěch s úsměvem od ucha k uchu a hlavně po boku těch nejbližších: táty Huga, maminky Nathalie a sestry Lori-Jane.

"Je to ohromná pocta. Mám velikou radost z toho, že se mohu přidat k Blueshirts. Moc se těším na fanoušky, slyšel jsem, že jsou báječní. A také se těším do Madison Square Garden a na New York jako takový," povídal brzy devatenáctiletý forvard.

Narozeniny oslaví za čtyři dny, gratulace ovšem přijímá už nyní. A že je k čemu. Mimo jiné se stal první draftovou jedničkou z Québeku od roku 2004, kdy se dostalo na Marca-Andrého Fleuryho. Mezi "polaři" pak navázal na Vincenta Lecavaliera (1998).

"Moc to pro mě znamená. Teď chci reprezentovat Québec v NHL. Tak, aby na mě místní lidé mohli být i nadále pyšní," hlásil Lafrenière.

Králem letošního draftu se stal poté, co dominoval v juniorské QMJHL. Nastřádal 112 bodů a podruhé za sebou byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže. Stal se také nejlepším hokejistou celé CHL a posbíral ještě další ocenění.

Teď už chce zářit mezi dospělými.

