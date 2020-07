Tohle play-off? Bude to nejtěžší turnaj našich životů, míní obhájce Conn Smythe Trophy

Je to rok, co dotáhl St. Louis Blues k premiérovému Stanley Cupu. Poznal, kolik úsilí a dřiny stojí cesta na vrchol. Ryan O'Reilly už zkrátka ví, kudy běží zajíc. Když mluví o tom, jaké bude play-off 2020, unikátní turnaj o 24 mančaftech, stojí za to mu naslouchat.

To vítězství mi zcela změnilo kariéru.

O'Reilly se nedávno nechal slyšet, že loňský titul šampiona NHL byl pro něj naprosto zlomovým okamžikem. Přispěl k němu 23 body, byl nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem vyřazovacích bojů. Obstál v ostrém finále proti Boston Bruins.

Teď se už ale soustředí na přítomnost. Na to, že se blíží vyvrcholení sezony 2019/2020. Předposlední červencový týden by mohlo ve dvou městech Severní Ameriky odstartovat rozšířené play off.

Jaké bude?

"Všechny týmy začnou od nuly. Každý do toho jde s tím, že má šanci získat Stanley Cup. Bude to nejtěžší turnaj našich životů, nic se tomu nevyrovná," míní O'Reilly, který toho ve své kariéře už zakusil požehnaně. Mimo jiné dvakrát vyhrál mistrovství světa a podílel se také na zisku World Cupu.

O'Reilly se chystá na líté bitvy, do nichž půjde každý nadoraz. Po dlouhé pauze od hokeje budou mít všichni spoustu sil a stříbrnou motivaci navrch. "Bude to extrémně náročné play off. Myslím si, že to v mužstvu všichni chápou. Zároveň je všem jasné, že oproti loňsku nás čeká zcela jiná mise."

Ten zásadní rozdíl je jasný. V rozehranosti.

"Tentokrát nepůjdeme do vyřazovacích bojů s tím, že jsme právě skvěle dohráli základní část a že máme na čem stavět. Nepovezeme se na vítězné vlně, bude nám chybět takové povzbuzení. Všechny kluby stojí na stejné startovní čáře," přibližuje O'Reilly.

Že jde o klišé? Ale kdepak. Vždyť loňská jízda St. Louis je dokonalou otázkou toho, jaký vliv má na hokejisty psychika. Ještě na začátku roku 2019 se Blues potáceli na dně NHL, jenže poté přišel famózní zvrat. Začali vítězit, semkli se, bojovali jeden za druhého a stali se postrachem soupeřů.

Hráli s fortelem, kuráží i tvrdostí.

Na loňské výkony dokázala parta kolem O'Reillyho navázat i v tomto ročníku. Vždyť v době přerušení základní části vládla Západní konferenci. Devětadvacetiletý centr se na výborných výsledcích opět výrazně podílel, mimo jiné i 61 body (12+49).

A nyní by rád svou všestrannou hrou přispěl k obhajobě Stanley Cupu. Ví ale, že půjde o proklatě obtížnou misi.

