To je pecka! Hradecký útočník Chalupa podepsal v NHL

Je to oficiální: útočník Matěj Chalupa odchází z Hradce Králové do zámoří. V NHL podepsal dvouletou smlouvu s Chicagem. Ročně si může vydělat 925 tisíc dolarů.

Kariéra Matěje Chalupy napsala další mimořádný příběh. Vždyť uplynulou sezonu začal v Kadani! „Na začátku jsem si asi myslel, že to půjde samo, a rychle mě to srazilo dolů. Přes Kadaň jsem se postupně propracoval zpátky nahoru,“ říkal Chalupa v lednovém rozhovoru.

Jeho štace u Trhačů nakonec trvala jen jedno utkání. Pak se vrátil do Hradce Králové, kde v 50 zápasech získal 24 bodů (7+17). V týmové produktivitě skončil čtvrtý. Dobré jméno si udělal i v Lize mistrů, kde skóroval ve dvanácti utkáních hned pětkrát.

A teď jde jednadvacetiletý útočník ke slavným Blackhawks. Za Jonathanem Toewsem, Patrickem Kanem, Duncanem Keithem nebo Brentem Seabrookem...

„Loňskou sezonu jsem začínal v Kadani, takže jsem vůbec nečekal, že by něco takového mohlo přijít," říká Chalupa v rozhovoru pro mountfieldhk.cz. „Nemohl jsem tomu uvěřit, trochu jsem se z toho vzpamatovával. Postupně mi to začalo docházet a byl jsem hrozně šťastný."

Chalupa je druhým hráčem z Tipsport extraligy, který to po sezoně zkusí v Americe. Už dřív podepsal smlouvu s Pittsburghem mladoboleslavský čahoun Radim Zohorna.

„Musím přiznat, že tento podpis je pro mě příjemné překvapení a zároveň menší starost, protože budeme muset Matěje nahradit," říká na hradeckém webu generální manažer Aleš Kmoníček. „Chajda odvedl v našem klubu velmi dobrou práci, jeho výkonnost šla velmi rychle nahoru a zejména v zápasech CHL byl hodně vidět. Všichni mu přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů za oceánem.“

Forward Matej Chalupa has agreed on a two-year contract ($925,000 AAV) that begins with the 2020-21 season! #Blackhawks pic.twitter.com/3Hll4EqbBr — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) May 29, 2020

„Chicago sledovalo Matěje celou sezonu," říká hráčův agent Aleš Volek ze společnosti ALVO sports management. „Svými výkony je přesvědčil o tom, že by to jednou mohl být jejich hráč. Kvůli koronaviru se to trošičku prodloužilo, nakonec to ale dopadlo."

Blackhawks o prázdninách čeká v odložené NHL předkolo play off, Chalupa do něj ale určitě nezasáhne. „Nemůže. Je to kontrakt od příští sezony," potvrdil Volek.

Logicky jde o dvoucestnou smlouvu. V organizaci Chicaga se potká s bývalým spoluhráčem z Plzně Dominikem Kubalíkem a exchomutovským Davidem Kämpfem. Nováčkovskou smlouvu s Chicagem má talent Michal Teplý. Kontraktu se brzy může dočkat i nadějný obránce Jakub Galvas.

Chicago vždy bylo město s početnou českou komunitou, nyní se jedna taková tvoří i v tamějším hokejovém týmu...

