Těžil ze zranění Neuvirtha, teď zaskočil za Francouze. Jak farmář odvrátil vyřazení Lavin

Zažil dokonalé déjà vu. Zranění českého gólmana mu opět přihrálo šanci mezi třemi tyčemi. Poté co Michael Hutchinson loni na podzim získal post torontské dvojky díky trablům s kyčlemi Michala Neuvirtha, nahradil teď v kleci Colorada Pavla Francouze. A vedl si obstojně, při svém debutovém startu v play-off pomohl 31 zákroky odvrátit hrozící vyřazení. Dallas musel spolknout vysokou porážku 3:6.

Pod palbou kritiky.

Právě v takové situaci se ocitl Francouz po čtvrté partii se Stars. Účastník olympiády i několika mistrovství světa nepřesvědčivým zásahem daroval soupeřům úvodní gól a trenér Avs Jared Bednar si nebral servítky.

"Frankie musí být lepší, to bezesporu," povídal. Francouze v duelu vystřídal, své první minuty ve vyřazovacích bojích počítal Hutchinson a nechyboval. Nabízelo se tak dilema: dát ještě jednu šanci tápajícímu Čechovi, nebo vsadit na třicetiletého farmáře?

Za Bednara nakonec rozhodl zdravotní stav bývalé opory extraligového Litvínova. Francouzovi nedovolil do mače číslo 5 zasáhnout. Kdo ví, zda neměl vliv i na jeho slabší výkony z poslední doby.

Colorado se každopádně muselo spolehnout na Hutchinsona, jemuž už nějaký čas přibývají zápasy spíše v AHL než NHL. Od sezony 2017/2018 pendluje z jednoho klubu do druhého a často plní roli až třetího gólmana.

Teď stál před životní výzvou. Poprvé v kariéře si v play-off stoupl do branky od první minuty. V utkání, které mohlo rozhodnout o konci sezony Avs. A jako teprve čtrnáctý "kasař" v dějinách NHL z nelehké mise vyšel jako vítězně.

"Když jsem se dozvěděl, že budu chytat, byl jsem nadšený. O tom, že si zachytáte v bitvách o Stanley Cup, sníte už jako malý kluk. Představujete si tu chvíli, když si hrajete s ostatními dětmi na hokejisty na dvorku," povídal Hutchinson.

Kdo by to jen před startem série s Dallasem řekl, že právě on zbrzdí ofenzívu Hvězd. Laviny chtěly spoléhat na Philippa Grubauera, po jeho zranění se obrátili na Francouze, který v základní části zaujal velmi solidními čísly (byť analytické údaje už tak výjimečné nebyly).

Nakonec Colorado sáhlo po muži, který načínal sezonu u Maple Leafs jako náhradník Frederika Andersena. Post získal i díky tomu, že Neuvirth vzdal svůj try-out kvůli chornickým bolestem v kyčlích. Ústecký rodák to tehdy schytal od kouče Mikea Babcocka.

V NHL momentálně není ani jeden. Neuvirth chce vzkřísit kariéru v pražské Spartě, Babcocka vyhnaly z Toronta bídné výsledky a poté mu ještě zásadně pošramotila pověst kauza kolem Mitche Marnera.

Zpět k Hutchinsonovi. V roli Andersenova záskoku totálně vyhořel. Borec, co kdysi vytlačil Ondřeje Pavelce z klece Winnnipeg Jets, pouštěl jeden laciný gól za druhým. O dům dál se vydal na konci února. Zamířil pod Skalisté hory.

Měl být trojkou. Teď je to však právě on, kdo stojí v brankovišti ambiciózního mančaftu kolem superhvězdy Nathana MacKinnona.

